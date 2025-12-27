五月天阿信憶2025最特別「摔進洞裡」 暖喊「我回家了」讓歌迷放心

五月天20多年兄弟情誼，在阿信出現舞台意外時展露無遺。（相信音樂提供）

五月天5525+1演唱會今（27日）在臺中洲際棒球場圓滿結束第一場演出，安可尾聲，阿信主動提起「屬於我2025記得最特別的一件事，就是這25年第一次在舞台摔進一個洞裡。」下台拿起手機看到200多則關心簡訊，「只有四封簡訊在笑我。」話峰一轉阿信說：「在所有人都怕你跌倒受傷，只有他們四個相信我一定會站起來。」

阿信上周19到22日在上海與言承旭、周渝民、吳建豪舉行《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，22日演唱途中不慎跌落舞台，嚇壞許多人。他在演唱會上親自提起這件事，當時演唱會最後，他問身邊夥伴「我〈乾杯〉唱了嗎？〈突然好想你〉唱了嗎？有唱〈狠狠不忘〉嗎？他們說『你唱了，而且今天唱得很好。』」他笑說，其實自己只記得掉到洞裡，眼睛再張開的時候，看到三張帥臉，「現場應該很多女生會有一點羨慕我吧，但是請你們不要用生命危險來換。」

阿信感性告白「我回家了，我被照顧得很好！」（相信音樂提供）

Mayday Max登場讓大家超驚喜。（相信音樂提供）

阿信後來拿起手機發現有200多則來自親朋好友的關心簡訊，包括周杰倫、JJ林俊傑、陳綺貞、劉若英等人，卻有四封簡訊是傳來笑他的，「兄弟是這樣當的嗎？」阿信講完這句話，下一句讓全場鬆了一口氣「在所有人怕你跌倒受傷時，只有他門四個相信我一定會站起來笑著唱完，一定會站在這裡，等待我回到五月天。」他用堅定的口吻說「我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請你們不要擔心。」

「因為你所以五球」聖誕帽版首次登場。（相信音樂提供）

5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會臺中站新年快樂版，獲獎再＋1，繼French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award獲獎後後，再獲Entertainment Lighting Design of the Year 的世界級肯定，重返台中，分享榮耀。演出陣容再＋1，號召串場影片中Mayday Max再次登場，當五月天唱到〈派對動物〉、〈離開地球表面〉時，Mayday Max出場，一起狂歡開趴，點燃全場氣氛。五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版，回到5525演唱會的起點，也象徵著和歌迷相約唱到80歲的初心不變，一起唱到未來2055年。

