五月天阿信把童心搬進台中！超巨9米胡蘿蔔成百貨新地標 免費玩到跨年

娛樂中心／蕭翰弦報導

五月天阿信所屬潮牌在台中LaLaport ，l打造巨型高達9米胡蘿蔔聖誕裝置（圖／STAYREAL提供）

台中冬日街景再添話題新亮點。五月天主唱阿信所屬潮流品牌，近日在 LaLaport 台中打造期間限定的「STAYREAL PARK 純真公園台中站」，以戶外與室內雙場域形式登場。其中最吸睛的，莫過於南館戶外廣場高達9米的聖誕胡蘿蔔藝術裝置，一亮相便成為不少民眾駐足拍照的熱門地標，被形容為「今年台中最可愛的聖誕風景」。

阿信的潮牌招牌胡蘿蔔玩偶角色 MOJO CARROT 。（圖／翻攝自IG＠ashin_ig）

這座巨型胡蘿蔔以經典角色 MOJO CARROT 為原型，換上聖誕造型矗立在冬日大道上，周圍搭配雪人、小胡蘿蔔與聖誕樹等元素，整體氛圍童趣又溫暖。夜間燈光亮起後，更讓整個廣場宛如走進卡通世界，也讓不少親子族群與年輕族群特地前來感受節慶氣氛。

整個廣場宛如走進卡通世界。（圖／STAYREAL提供）

除了戶外裝置，公園概念也延伸進百貨室內空間。北館室內展區規劃多個主題場景，包含棒球主題的角色裝置、互動投打體驗區、積木創作角落，以及聖誕風格的角色牆面與街景設計。不同造型的純真兔兔穿梭其中，從賽車、棒球到城市街角，讓整個展覽充滿故事感與活力。

館內展區也有不少可愛的造型裝置（圖／STAYREAL提供）

不少參觀民眾分享，這次展覽不像傳統商場陳列，更接近一座可以慢慢走、慢慢拍的城市小公園。從戶外到室內動線流暢，不論是想拍照、散步，或單純感受節慶氣氛，都能輕鬆融入其中。展區整體免費開放，也降低了進場門檻，成為近期台中逛街行程中相當受歡迎的一站。

「STAYREAL PARK 純真公園台中站」自即日起展出至2026年1月6 日，橫跨聖誕與跨年檔期。隨著年末人潮逐漸湧現，這座結合可愛角色、藝術裝置與冬日氛圍的限定公園，也被不少網友列為「年底一定要去一次」的台中景點之一。無論是粉絲、親子家庭，或只是想找個地方感受節慶氣息，都能在這片純真風景中，找到屬於自己的片刻溫暖。

