五月天阿信披粉色戰袍沒再摔

五月天「回到那一天」巡迴演唱會日前在馬來西亞武吉加里爾國家體育場開唱，暌違3年來到大馬，阿信特別穿上在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會的粉紅色西裝，他幽默說，「在F✦FOREVER短短8場演唱會，我摔倒了2次，都是這件衣服，我今天就穿到現場來，我看看是衣服問題，還是我自己的問題」。

他在台上跌倒那天，言承旭、吳建豪、周渝民3人獻吻安慰他，這次他也在演唱會上對歌迷說：「如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻，你們覺得可以嗎？」向全場5.5萬名歌迷索吻，全場尖叫、大喊「可以」，只有瑪莎在他身後用手比叉叉。

蕭秉治擔任嘉賓，和五月天合唱〈外人〉，接下來他也將於7月4日在馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦「活著」演唱會，阿信突問：「我可以來嗎？」表示還想合唱〈我還是愛著你〉、〈射手〉，讓蕭秉治又驚又喜。由於蕭秉治每次跟師兄合唱都很緊張，回答完「可以」後狂奔下台，也被阿信笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的，彷彿發生了什麼見不得人的事。」歌迷笑翻。