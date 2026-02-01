五月天阿信挑戰「粉紅西裝魔咒」 向5.5萬粉索吻

五月天在馬來西亞舉辦地球上最後一場5525《回到那一天》演唱會。（圖／相信音樂提供）





五月天繞世界一大圈，馬來西亞歌迷不停敲碗、引頸期盼下，等待了三年，五月天終於帶《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到武吉加里爾國家體育場開唱，走訪24座回憶之城，搖滾139場，2026年第一場5525《回到那一天》演唱會，同時也是地球上最後一場5525演唱會，全場5.5萬名歌迷隨著五月天的音樂時光機重回與五月天相遇的那一天，為了服務廣大的歌迷，輕快鐵武吉加里爾站也延長營業時間到凌晨1點，讓歌迷看演唱會，無須煩惱交通。

最特別的是當開唱嘉賓蕭秉治唱完〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈勝利人生〉後，在師兄邀請留下來繼續擔任中場嘉賓，和五月天合唱〈外人〉，五月天和蕭秉治的〈外人〉LIVE版深受歌迷喜愛，再度將如此精彩表演，呈現給現場歌迷。

五月天在馬來西亞舉辦地球上最後一場5525《回到那一天》演唱會，蕭秉治是開場嘉賓也是中場嘉賓，驚喜合唱〈外人〉。（圖／相信音樂提供）

只合唱一首〈外人〉不過癮，知道蕭秉治即將在7月4日來到馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦《活著》演唱會，阿信說還想一起合唱更多金曲〈我還是愛著你〉、〈射手〉，全場歌迷熱烈尖叫，也讓蕭秉治又驚又喜，每回跟師兄合唱都讓蕭秉治緊張不已，演出結束都是迅速跑下台，阿信笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的。」歌迷笑翻。

馬來西亞歌迷終於等到五月天到來，他們以熟悉的熱情、熟悉的尖叫、熟悉的合唱聲，無論是〈OAOA〉、〈孫悟空〉，或是〈後來的我們〉、〈憨人〉全場歌迷與五月天盡情歡唱三小時，相隔3年來到大馬開唱，怪獸說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來都可感受到你們的愛。」瑪莎也表示：「5525第一次來到這跟大家見面，跟大家說久等了！」石頭則說：「之前演唱會去了很多地方，但在五月天心中有個地方沒來，就是這裡。馬來西亞給我們很多回憶，那天在街頭上唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情有活力。」冠佑把握開唱前的時間到街頭走走，看到很多歌迷，他希望下次來到馬來西亞能舉辦更多場，與歌迷相聚時間再更多。

五月天在場5525《回到那一天》演唱會穿上曾摔2次的粉紅西裝。（圖／相信音樂提供）

時間都停了，五月天都回來了，阿信的粉紅西裝也回來了！在點歌環節時，阿信穿上粉紅外套，在《F✦FOREVER恆星之城》8場演唱會裡，他跌倒2次，剛好身上穿的正是這件外套，他說：「我看是衣服問題，還是我的問題，上次我收集了言承旭、吳建豪、周渝民三人的吻，如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻。」和現場5.5萬名歌迷索吻。更多五月天相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。



