五月天阿信攜手F3開唱 斥資2.5億打造五大亮點

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信舉辦演唱會。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信日前在上海舉辦四場《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，特別打造四芒星的四面舞台，象徵著「F✦FOREVER」的中心概念信念、朋友、粉絲、家人，在近3小時的演出中，以「Future、Friendship、Forever」篇章串聯全場，獻唱超過30首歌曲，有全新歌曲首唱，也有重新改編經典歌曲一一呈現，更將場館變成繁星點點的恆星宇宙，與全場的恆星一同照亮這座恆星之城。

此次《F✦FOREVER恆星之城》斥資2.5億打造。（圖／相信音樂提供）

此次巡演動員近300人、斥資2.5億打造，更有五大看點，包括四芒星的旋轉四面主舞台、近百組的四芒星水晶柱及近千顆新型燈具呈現出星點、光芒線條的效果、四人共20套頂級裝造，令人目不暇給，在音樂和曲目安排上，有全新歌曲首唱、重新改編經典歌曲，以及個人solo舞台展現全能魅力，令人耳目一新。

阿信坦言原本不覺得演唱會能成真。（圖／相信音樂提供）

演唱會一開始，言承旭、吳建豪、周渝民、阿信乘著重機登場，作為樂團主唱阿信也難得跳舞，化身「北投舞王」。阿信說：「其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的，我一直覺得是不可能的演唱會。一個團體有三個完美主義者，我先說除了我之外，這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位，這幾位歌用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得！」

言承旭、吳建豪、周渝民這段跨越20年的友誼，阿信詢問三人如何保持友情，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到Van Ness的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他，仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發，看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好！」聽到這番話，周渝民感動地說：「可以被依賴真好！

這麼多年其實很少會大夥約出來，但每次真的有什麼時有事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼，可以長長久久！」感性對話打動在場所有人。

