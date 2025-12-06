五月天阿信攜F4成員開唱 預告有望亞洲巡演

（中央社記者洪素津台北6日電）台灣男團F4成員吳建豪、言承旭與周渝民，昨天才推出與周杰倫、「五月天」阿信的新曲，阿信稍早宣布將與「F4」3人於中國上海合體開唱，並預告未來有望巡迴亞洲各城市。

言承旭、吳建豪、周渝民將和「五月天」阿信於19、20、21、22日在中國上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。阿信透過新聞稿表示，「我們邀請所有人心中還有那把青春火焰的人，都來到恆星之城。」

吳建豪、言承旭與周渝民搭配周杰倫與阿信，組成限定新團「F5」，並推出新曲「恆星不忘」。吳建豪、言承旭、周渝民也在MV拍攝片場提前為阿信慶生，模仿阿信招牌手勢唱生日快樂歌，阿信靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

言承旭、吳建豪、周渝民都很感謝阿信陪伴他們展開新的旅程。吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，謝謝阿信願意陪我做這件事！」言承旭也說：「第1次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」（編輯：黃世雅）1141206