五月天阿信演唱會摔下舞台 本人發聲：腦袋沒摔壞

▲ 圖翻攝自 五月天 阿信 臉書

台北市 / 林彥廷 綜合報導

五月天主唱阿信與F4中的成員言承旭、周渝民、吳建豪近期舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，而在昨（22）日演出時，阿信意外摔下舞台，引發紛絲們高度關注，對此，阿信今（23）日表示「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」。

阿信今日上午發文表示，感謝JERRY VIC VANNESS 、感謝當年拍攝劇集的柴姐，也感謝暫時未能赴約的KEN，他知道這不是所有人最期待的畫面，他會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。

阿信指出，這一個多月唱了22場演唱會，為了這4個夜晚，確實用盡夾縫中所有時間與能力，「但我必須說，我很開心更是榮幸」，會回應F3的熱情邀請站上這個本屬於他們的舞台，是因為他不忍心讓這四面台始終空著一個角落，不忍心讓他們三人獨自承受所有壓力，更不忍心讓等待了20年的你們落空。

阿信說，2025也許不是你最好的一年，但他們出現在你生命中的那年，一定是你童年中、青春裡最夢幻的那年，你長大、你畢業、你戀愛、你失戀、你早九晚六、你成家立業、你為孩子家人操碎了心，因為你一直一直都那麼努力。

阿信表示，無論如何他都想為你送上這份禮物，因為你值得最好的一切，當年我們都是青春的流星群，如今你們都是能夠發光發熱的恆星體，重回最好的時光，齊聚在這座恆星之城。

而針對昨晚表演摔下舞台一事，阿信也在留言區回應「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」。而相信音樂也發出聲明回應：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家的關心。」此外，也有網友分享吳建豪第一時間發現阿信摔下舞台後，從另一端飛奔過去的畫面，也讓阿信回說「太暖了 太帥了 光晞 不能捐 但不能不追蹤吧」。

