五月天阿信演唱會「跌下舞台」 相信音樂：狀況良好

五月天阿信（右一）合體「F3」開演唱會，卻傳出事故。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）





五月天主唱阿信與「F3」言承旭、周渝民、吳建豪合體，舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會，這幾天在上海梅賽德斯-奔馳文化中心開唱，不過今（22）日卻傳出阿信跌落舞台，當場血濺演唱會，讓歌迷們嚇壞了，對此，阿信所屬相信音樂做出回應了。

有網友在threads分享演唱會意外，當時演唱到五月天的經典歌曲〈派對動物〉，阿信沿著舞台與歌迷互動，疑似沒注意到前方就是樓梯，左腳踩下一階後重心不穩，急著想要踏回舞台，卻不慎整個人失去平衡，重重地摔下舞台，期間背部還用力撞上機器，看似摔得不輕。

當時「F3」趕忙前去關心阿信，工作人員也立刻上前幫助，表演一度中斷。敬業的阿信則是在不久後再度回到舞台上，不過眼尖的粉絲發現，他的手上有開放性傷口，帶著血跡完成接下來的演唱，讓大家好心疼，「昨天撞頭今天跌下去」「可怕…心臟漏一拍」「心在淌血 ，這摔是真的很痛…..」「看到都要哭了」。

對此，相信音樂回應表示，五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。



【更多東森娛樂報導】

