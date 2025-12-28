五月天阿信熱舞丁噹被虧很浪

天團「五月天」28日在臺中洲際棒球場舉辦第2場「5525＋1」主題的「回到那一天」25周年巡迴演唱會，邀來師妹丁噹擔任嘉賓對唱，丁噹帶來10位舞者齊跳，勾起「北投舞王」五月天主唱阿信的舞魂；她還分享去年到五月天演唱會「取經」，此話一出，引起五月天接連用諧音哏開黃腔，讓阿信緊急阻止，「小朋友耳朵摀起來，丁噹是我的師妹，但言語要有分寸。」

五月天跟丁噹熱情互動，丁噹開心說：「今天是很浪漫夜晚，看到信哥非常認真跳舞。」阿信打趣自虧：「我跳舞等於浪漫？」怪獸吐槽「是只有浪」，阿信坦言，「跳起來很浪，拍子有點慢。」阿信跟丁噹揪五月天其他成員一同熱跳〈對你愛不完〉，盼呈現5倍浪漫，瑪莎吐槽：「那你去FF（F3）的時候，要找丁噹跟他們一起5倍浪漫嗎？」阿信笑喊，「我等一下FF你」。

五月天出道26年，陪伴許多粉絲一路前行，丁噹昨透露，未出道前她看了五月天演出後，促使她下定決定走向音樂路，先前成功4度站上台北小巨蛋開唱，近來正忙準備明年4月18日高雄巨蛋演出，在台上邀五月天屆時到場欣賞。丁噹過去曾2度發生摔下舞台意外，她昨準備走下台時，阿信幽默地叮嚀說：「慢慢走，我們舞台也是洞很多的。」

五月天一開場獻唱〈OAOA〉、〈孫悟空〉等嗨歌，一起乘坐在跑車上演出，吉他手石頭爆料阿信脫稿演出，「阿信從來沒有坐過前座，他坐在跑車前座還想開車，有點脫稿演出，我們有可能唱到天亮」，阿信馬上吐槽，「不可能，開這種空頭支票，大家要保留體力，隔天要上班、上課。」