五月天阿信爆跌落舞台濺血！ 手流血仍敬業繼續唱

五月天阿信和「F3」言承旭、周渝民、吳建豪，近期在上海合體舉辦演唱會，吸引大批歌迷進場觀賞，沒想到今（22）日晚間卻傳出舞台意外，阿信疑似踩空，從台上摔落，突發狀況讓全場歌迷瞬間嚇傻。

當時四人正在合唱〈派對動物〉，氣氛相當熱絡，阿信一邊和歌迷互動、一邊要走向延伸台，沒想到卻不小心在舞台邊緣踩空，從台上摔落，頭部還疑似撞到了燈，突發狀況讓全場歌迷瞬間嚇傻。F3團員見狀，也趕緊上前查看。

雖然發生意外，但阿信在重新整理妝髮後，仍忍痛上台表演，還被粉絲拍到手部傷口流血的畫面，讓粉絲們相當心疼。對此，經紀公司相信音樂表示，阿信目前狀況良好，演出結束後，會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。

