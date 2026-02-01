五月天阿信破除粉紅魔咒 披肇事戰袍向5.5萬歌迷索吻

五月天與蕭秉治驚喜合唱〈外人〉。（相信音樂提供）

五月天「回到那一天」巡迴演唱會日前在馬來西亞武吉加里爾國家體育場開唱，阿信穿上在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會的粉紅西裝，他幽默說，之前穿這件粉紅外套唱了8場，卻跌倒2次，所以特地穿來，「我看是衣服問題，還是我的問題」，而他上次跌倒後言承旭、吳建豪、周渝民3人獻吻安慰他，「如果今天演唱會順利結束，我想要現場每個人一人一個吻。」和現場5.5萬名歌迷索吻。

五月天大馬演唱會嘉賓是蕭秉治，他唱完〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈勝利人生〉後，留下來繼續擔任中場嘉賓，和五月天合唱〈外人〉，得知蕭秉治即將在7月4日來到馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦「活著」演唱會，阿信說還想一起合唱更多金曲〈我還是愛著你〉、〈射手〉，全場歌迷熱烈尖叫，也讓蕭秉治又驚又喜，每回跟師兄合唱都讓蕭秉治緊張不已，演出結束都是迅速跑下台，阿信笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的。」歌迷笑翻。

廣告 廣告

阿信在五月天演唱會上身穿粉紅西裝戰袍。（相信音樂提供）

五月天在馬來西亞舉辦最後一場5525「回到那一天」演唱會。（相信音樂提供）

五月天暌違3年來到大馬，怪獸對全場歌迷說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來都可感受到你們的愛。」瑪莎也表示：「5525第一次來到這跟大家見面，跟大家說久等了！」石頭則說：「之前演唱會去了很多地方，但在五月天心中有個地方沒來，就是這裡。馬來西亞給我們很多回憶，那天在街頭上唱歌給大家聽，今天看到大家還是一樣熱情有活力。」冠佑把握開唱前的時間到街頭走走，看到很多歌迷，他希望下次來到馬來西亞能舉辦更多場，與歌迷相聚時間再更多。

更多中時新聞網報導

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」

許承傑誇劉冠廷有戲

陳佩賢初登陸 歌聲征服那英