五月天阿信竟與「翁立友同年」！驚呆網：以為大7歲

五月天主唱「阿信」近日迎來50歲生日，個人社群上瞬間被粉絲們的祝福洗版，且讓大家都羨慕的是，阿信依然「少年感」滿滿。甚至網友意外發現阿信竟然和台語歌王「翁立友」同歲，瞬間在網路上掀起一堆網友驚叫：「完全看不出來啊！」。





阿信迎50歲生日少年感滿滿！竟與「翁立友同年」驚呆網：以為大7歲

五月天阿信IG發生日長文致謝。（圖／翻攝自「ashin_ig」IG）





五月天阿信（陳信宏）身兼多職，不僅是位優秀的詞曲創作者、音樂製作人，也是相信音樂的創始人之一，還在2007年創立潮流服飾品牌 「StayReal」。6日在個人IG發了生日感言，透露自己對生日尷尬與眾多感動的複雜情感，底下非常多好友前來祝福，包括天王周杰倫也寫下：「生日禮物我想你已經收到了」。今年剛滿50歲的他，依舊站在舞台上活力演出，時不時就與樂團們一起開演唱會，狀態相當好，甚至粉絲時常忘記他實際的年齡，搞笑懷疑他是不是有在偷吃防腐劑，讓阿信也常用幽默方式回應歲數話題。不過，最近有網友發現台語歌王翁立友，也在今年同樣滿50歲，讓許多粉絲敢當相當震驚。

阿信50歲了！竟與翁立友同年 粉絲嚇壞：衝擊感超強

五月天阿信（左）與翁立友（右）同樣是50歲。（圖／翻攝自Google搜尋）





消息一出，就有網友驚訝表示：「蛤！？阿信那麼大喔？！」、「原來（翁立友）是大阿信七個月啊，我還以為是大七歲」、「今天才知道，太有趣了～」、「我今天才知道，怎麼還是少年感滿滿啊！」。甚至有人開玩笑說：「翁立友不是60up喔？這算是曼德拉效應（集體記憶錯覺）嗎」、「沒記錯的話翁立友不是60歲了嗎」、「翁立友那七個月經歷了什麼」。還有網友補充點名其他「不老明星」表示：「我再說一件更恐怖的事：香蕉哥哥（51歲）比他們都還要大」、「孫淑媚最扯」、「林志穎（51歲）比這兩個人大」，也有雙方粉絲敲碗表示，如果兩位來一場合作，畫面一定會非常有趣，期待他們未來的新作品與舞台。





