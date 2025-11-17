五月天阿信罕見秀舞技 宋雨琦狂讚「加入i-dle做舞蹈擔當」
五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連六場吸引36萬人共襄盛舉，16日最終場驚喜邀請人氣女團i-dle成員宋雨琦擔任嘉賓，打造夢幻級跨界合作，雙方合唱〈後來的我們〉，她具辨識度的嗓音替歌曲添上青春與淡淡苦澀，讓最終夜氣氛嗨到最高點。
演出中，宋雨琦透露常在網路上關注五月天，特別感謝此次邀請：「站在台上，就是這輩子最大的榮幸。」還笑說想看他們跳舞，更現場「教舞」阿信跳〈M.O.〉，阿信現學現賣，讓宋雨琦大讚：「跳得非常好！全能！可以加入我們做舞蹈擔當。」
五月天也回敬合唱她的夯曲〈Radio〉，完成雙向喜歡的合作。最後阿信突然祭出「五選一」大哉問，要宋雨琦選五月天其中一位當「大哥哥」。她秒答：「可以貪心嗎？五個都要！」她強調五月天缺一不可，甜度爆表。上海第六晚，五月天不忘向歌迷致謝，瑪莎說：「希望大家今年看五月天看得開心。」阿信更約定未來在 MAYDAYLAND 繼續相見。
而這一晚的開場嘉賓，則請來鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的「GX」，久違以團體形式在上海亮相，帶來〈外人〉、〈認愛〉、〈超人披風〉等歌曲，現場氣氛熱烈。蕭秉治目前正展開「活著Alive」巡演，明年將持續巡回各城市；鼓鼓則正在籌備新專輯，預計明年與歌迷再聚。
