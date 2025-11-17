五月天阿信罕見跳舞 宋雨琦邀入團

五月天近來在上海體育場舉辦6場「回到那一天」25周年巡迴演唱會，16日最終場，請來人氣女團i-dle的宋雨琦擔任嘉賓，全場歡聲雷動，阿信也在宋雨琦的教導下，現學現賣小跳了一段〈M.O.〉，被宋雨琦大讚：「全能！立馬加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」

宋雨琦前晚與五月天合唱〈後來的我們〉，她透露很喜歡這首歌，雖然歌詞是悲傷的，卻帶給她很有希望的感覺，很感謝五月天邀請她來當嘉賓，直呼：「站在台上就是這輩子最大的榮幸。」

隨後她喊話想看五月天跳舞，「那我小小小晚輩，斗膽教哥一段舞蹈。」阿信在她的教導下跳了一段〈M.O.〉，宋雨琦問：「OK嗎？」阿信謙稱：「不OK。」宋雨琦立刻大讚阿信跳得非常好。

阿信也出題要宋雨琦五選一：「如果五月天裡選一個給妳當大哥哥，妳會選誰？」她不假思索地回答：「可以貪心嗎？5個都要。」因為五月天缺一不可。接下來，五月天「回到那一天」台中站‧新年快樂版演唱會，將於12月27、28、31日，以及2026年1月1、3、4日在臺中洲際棒球場登場。