五月天阿信自爆「上海摔下舞台敲到腦袋」 左手貼肉色OK蹦敬業開唱

五月天27日帶著5525+1主題《回到那一天》25周年巡演唱進台中洲際棒球場，這是主唱阿信在上海跟F3演出跌下舞台後，首度回到台灣現身開唱，他看起來行動不受影響，手也可以自在的揮舞，但仔細一看左手背仍貼著肉色OK蹦，敬業的心態讓人相當感動，而他在跟團員鬥嘴期間，不忘自嘲在上海演出時，摔下台撞到頭，笑說「雖然我敲到腦袋，但我還是會比你（瑪莎）厲害！」

從一開場的〈OAOA〉開始，五月天阿信就火力全開，毫無保留的用力唱，唱完〈約翰藍儂〉、〈有些事現在不做一輩子都不會做了〉，五月天成員才輪流跟大家打招呼。主唱阿信開心的喊「晚安！我們回家了！」期間瑪莎被鼓手冠佑爆料在〈乾杯〉轉KEY時彈錯，前面瑪莎還說「每次在網路上看到說，第一場通常是彩排場，後面才是真正開始，我的感覺是，第1場才是台上演出最真實的那場」，被爆料後馬上「見笑登生氣」的說「我沒有要說那個！我沒有迷航！我只是想要來點不一樣的東西，彈比較outside一點」。

對此，五月天阿信馬上打蛇隨棍上接話問他「瑪莎！〈乾杯〉那個到底是outside還是烙賽？」瑪莎則大方承認「我先是outside後來變成烙賽」，阿信下秒大聲宣布「掌聲恭喜瑪莎烙賽！」讓全場笑翻，沒想到冠佑接著爆料，瑪莎在休息室時，發現有一首歌沒練到，所以剛剛很認真在聽，邀請大家晚上一起盯著瑪莎彈琴；阿信則搞笑加碼宣布「如果瑪莎再烙賽一首，他就負責多安可一首歌，大家明天早上的美而美準備好，我們要一起唱到天亮」，讓瑪莎好氣又好笑的回罵阿信「陳信宏，吐不出象牙吼！」沒想到卻被阿信回嗆「雖然我敲到腦袋，但我還是會比你厲害！」非常幽默。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導