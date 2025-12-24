五月天阿信舞台摔傷嚇壞粉絲！返台後劉若英「暖心1舉動」秒融化全網

記者陳宣如／綜合報導

五月天主唱阿信近日完成與言承旭、吳建豪及周渝民的「F✦FOREVER恆星之城」上海巡演，但在最終場意外從舞台跌落，造成手指擦傷，現場粉絲一度緊張不已。返台後，他不僅前往醫院檢查，確認身體無大礙，更收到好友劉若英親手準備的暖心料理作為驚喜慰問，讓粉絲紛紛直呼「友情太感人了！」、「這舉動也太貼心了！」

阿信（左）與劉若英（右）多年來交情穩固，不僅互相擔任演唱會嘉賓，近期也曾合作電影宣傳曲。（圖／相信音樂提供）

阿信23日深夜在IG限時動態分享這份驚喜，寫道：「謝謝劉若英，一回到台北，第一時間就給我一大鍋自己做的清燉友情的豬腳麵線。」這份料理不僅有助補精氣神，更寓意「去霉運」，象徵希望阿信能平安順利度過接下來的演出行程。

其實劉若英23日下午才在社群平台發文，聊到關於巡迴演唱會的辛苦，文末特別寫下「不管你是不是這個團隊的一份子，請記得：安全、健康、平安，永遠最重要。顧好自己再顧別人，對，特別是你，阿信。」兩人的深厚情誼，也因此被粉絲讚嘆不已。

阿信（圖）在社群平台感謝劉若英親自準備豬腳麵線給他。（圖／翻攝自阿信IG)

阿信與劉若英多年來交情甚篤，不僅互相擔任演唱會嘉賓，近期也曾合作電影《我們意外的勇氣》宣傳曲《意外勇敢的臉龐》。而阿信在上海巡演意外受傷，返台稍作休息後，本週末起即將全力投入在台中洲際棒球場舉辦的連續6場跨年演唱會，陪伴歌迷迎接2026年的到來。

