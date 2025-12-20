五月天阿信變長腿美男！合體F3風格大改變 粉色西裝造型意外成亮點

記者鄭尹翔／台北報導

五月天主唱阿信攜手F3成員言承旭、周渝民、吳建豪合體，組成限定企劃「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨（19日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大開唱。久違同台的夢幻組合立刻引爆全場尖叫，其中阿信罕見換上粉紅色西裝造型，筆直修長的比例意外成為舞台亮點，被歌迷狂讚「根本偶像派」。

五月天主唱阿信攜手F3成員言承旭、周渝民、吳建豪合體。（圖／翻攝自小紅書）



演唱會上，四人不只合唱經典曲目，更大聊彼此超過20年的情誼。阿信好奇詢問，若用一句話形容這段友情會是什麼？吳建豪笑答「包容」，坦言能夠一路走到現在，正是因為彼此學會接納對方的不同。阿信也接話表示，不只是包容他人，更要懂得包容自己，引發台下共鳴。

氣氛熱絡之際，周渝民突然把話題轉向阿信的穿著，笑虧他為何總是穿得如此保守，「是不是比我還有偶像包袱？」讓現場尖叫聲四起。阿信立刻求饒，自嘲是團內「忙內」，逗得全場大笑；周渝民更反擊問：「現在是要講年齡嗎？」其實阿信才是四人中年紀最大的，瞬間笑翻全場。

言承旭也在台上大讚吳建豪唱跳實力兼具，甚至會彈吉他，幽默表示「都懷疑他是不是假彈」，同時盛讚周渝民的眼神魅力，透露拍戲時常被對方的專注態度啟發，讓自己也想變得更好。

周渝民則感性分享，四人私下始終保持聯繫，只要其中一人上新聞，吳建豪總會第一時間關心，這份彼此扶持的情感讓他格外珍惜。他最後動情表示，希望這段好不容易重新聚集起來的友情，能夠一直延續下去。「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會不僅喚起粉絲滿滿回憶，也讓五月天阿信與F3再度站上同一舞台，粉紅西裝下的成熟魅力與深厚情誼，成為全場最動人的畫面。

