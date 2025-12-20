五月天阿信變長腿美男！合體F3風格大改變 粉色西裝造型意外成亮點
記者鄭尹翔／台北報導
五月天主唱阿信攜手F3成員言承旭、周渝民、吳建豪合體，組成限定企劃「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨（19日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大開唱。久違同台的夢幻組合立刻引爆全場尖叫，其中阿信罕見換上粉紅色西裝造型，筆直修長的比例意外成為舞台亮點，被歌迷狂讚「根本偶像派」。
演唱會上，四人不只合唱經典曲目，更大聊彼此超過20年的情誼。阿信好奇詢問，若用一句話形容這段友情會是什麼？吳建豪笑答「包容」，坦言能夠一路走到現在，正是因為彼此學會接納對方的不同。阿信也接話表示，不只是包容他人，更要懂得包容自己，引發台下共鳴。
氣氛熱絡之際，周渝民突然把話題轉向阿信的穿著，笑虧他為何總是穿得如此保守，「是不是比我還有偶像包袱？」讓現場尖叫聲四起。阿信立刻求饒，自嘲是團內「忙內」，逗得全場大笑；周渝民更反擊問：「現在是要講年齡嗎？」其實阿信才是四人中年紀最大的，瞬間笑翻全場。
言承旭也在台上大讚吳建豪唱跳實力兼具，甚至會彈吉他，幽默表示「都懷疑他是不是假彈」，同時盛讚周渝民的眼神魅力，透露拍戲時常被對方的專注態度啟發，讓自己也想變得更好。
周渝民則感性分享，四人私下始終保持聯繫，只要其中一人上新聞，吳建豪總會第一時間關心，這份彼此扶持的情感讓他格外珍惜。他最後動情表示，希望這段好不容易重新聚集起來的友情，能夠一直延續下去。「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會不僅喚起粉絲滿滿回憶，也讓五月天阿信與F3再度站上同一舞台，粉紅西裝下的成熟魅力與深厚情誼，成為全場最動人的畫面。
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 40
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 306
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 1 天前 ・ 27
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 10
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7
張鈞甯罹憂鬱症爆哭剩46公斤 睡前喝水求水腫增重
【緯來新聞網】演員張鈞甯在《我們的藍調時光》裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
康康浴室跌倒撞傷頭！倒地數分鐘無人救援 帶傷趕直播
主持人康康13日參加《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前，在家中浴室洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷倒地，因家中無人，他獨自躺在原地好幾分鐘才回神，但仍堅持趕赴電視台參加直播，上線人數破千人全目睹他的傷勢。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
蔡依林周邊才開賣2小時全滅！粉絲爆怒：湧入官網掀退粉聲浪
蔡依林《PLEASURE》巡演話題不斷，繼門票開賣引爆搶票亂象後，官方周邊商品預購再度掀起粉絲怒火，限量機制未說清楚，短短數小時即完售，引發社群炸鍋。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
專訪／正面槓上圈內大佬！張榕容當場拍桌開嗆 「衝突過程」曝光
張榕容在《整形過後》飾演冷靜又倔強的女醫師「楊雅頌」，面對職場上不合理的事情敢怒敢言，她接受《三立新聞網》專訪坦言，自己性格大膽、不怕事，即便身處演藝圈也不會選擇隱忍，某些層面可說是本色演出，「如果真的被惹毛，那個狀態可能就會很像雅頌的樣子。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
20年終於等到！《尋秦記》回歸 古天樂20年前同款T恤粉絲驚喜回憶殺
連續劇《尋秦記》在全台劇迷瘋狂敲碗多年後，確定推出電影版集結了當年港劇版原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演。古天樂扮演的項少龍說話風格依然維持中英文交雜，預告片一出便掀起滿滿回憶殺，不少鐵粉已經開始發起集結包場。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
《不曾見過太陽》她身分終於公開！ 柯佳嬿坦言：面對真相還滿殘酷的
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》今（19）日釋出二部曲〈長夜之後〉花絮，揭開江曉彤（李沐 飾）與李壬曜（曾敬驊 飾）的內心世界，也正式公開夏天晴（柯佳嬿 飾）的真正身分。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 1