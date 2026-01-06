五月天阿信跌倒仍拚6場 身體傷勢曝光！本周再合體F3繼續開唱

娛樂中心／綜合報導

五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版，6場完美落幕。（圖／相信音樂提供）

五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中連辦6場跨過2026年，4日迎來最終場，由於演出前收到警訊，加上阿信在上海從近兩公尺高的舞台邊緣跌落受傷，現場除了特別加強維安工作外，周圍工作人員更特別注意阿信一舉一動。不過阿信走下台拉近和觀眾的距離，遇到變裝的歌迷，一起擺出「阿彌陀佛」手勢，成了一搞笑亮點。



五月天演唱會深入觀眾席與歌迷互動，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒、近看還是火柴棒，讓冠佑笑回「你不能說是大蟒蛇嗎」，瑪莎馬上接話「大蟒蛇是Jolin（蔡依林）」，逗得全場開心大笑。此外，還有打扮為「方丈」的歌迷，敲著木魚樂當〈派對動物〉，成為觀眾席一大亮點。

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信「F✦FOREVER恆星之城」本周末成都加場。（圖／相信音樂提供）

至於阿信在短暫休息數日後，9日要再度飛往成都與F3合體，《F✦FOREVER 恆星之城巡迴演唱會》加場繼續開唱，密集行程堪稱體力與安全的一大考驗，加上先前重摔撞到頭，手上更見血需帶手套遮掩，對此，所屬經紀公司相信音樂回應「一切平安，謝謝關心」。

