五月天阿信跌落舞台後帶傷演出！手背曾濺血貼OK蹦 畫面曝光惹人心疼

記者鄭尹翔／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站於27日晚間在洲際棒球場登場，主唱阿信在日前於上海與F3合體演出時，不慎在台上跌倒受傷、手背見血，短暫休息4天後火速回歸五月天舞台，帶傷上陣的畫面讓歌迷又嗨又心疼。

五月天在台中開唱。（圖／資料照）

阿信本月同時兼顧五月天與F3兩個團體，行程密集，截至目前已累計演出10場。今晚現身台中舞台時，手背仍貼著OK蹦，他一上台便高喊「我們回家了」，以熟悉的笑容與穩定唱功，展現滿滿敬業精神，也讓現場氣氛瞬間沸騰。

廣告 廣告

《回到那一天》25週年巡迴演唱會以「5525+1」為主題，象徵五月天從成團25年一路走來的初心與承諾。五月天繞行世界一大圈，走訪23座城市、完成138場演出，感動超過626萬人次，如今重返台中這個5525演唱會的起點，象徵與歌迷「唱到80歲、唱到2055年」的約定依舊不變。

值得一提的是，台中站「新年快樂版」演唱會再添國際榮耀，繼榮獲 French Design Awards、iF Design Award、TITAN Innovation Award 及 A’ Design Award 後，再度拿下「Entertainment Lighting Design of the Year」世界級肯定。五月天此次回到台中，也與歌迷一同分享這份屬於音樂與舞台的榮耀。

更多三立新聞網報導

陳零九真的全面退出演藝圈！新歌被他取代 滾石唱片回應了

李聖傑演唱會超大咖嘉賓現身！音樂上的重要貴人 從出道認識到現在

吳宗憲宣布舉辦大型演唱會！時間地點出爐 笑說：當最後一場在唱

阿信重返五月天！持槍警察戒備緝毒犬巡邏 台中開唱維安全面大升級

