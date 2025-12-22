五月天阿信跌落舞台濺血！F3演唱會爆驚險插曲 相信音樂親曝傷勢

記者徐珮華／台北報導

五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。今（22）日迎來最終場，卻爆發驚險插曲，4人演唱歌曲〈派對動物〉時，阿信意外踩空跌落約2公尺高舞台，嚇壞全場歌迷。對此，相信音樂也回應了。

五月天阿信親切與歌迷互動，下秒直接跌落舞台。（圖／讀者授權提供畫面請勿外流）

阿信與「F3」合唱〈派對動物〉，全場氣氛嗨到高點。現場畫面中，只見阿信在舞台上來回遊走、親切與歌迷互動，卻一時未注意腳下舞台，先是踩空踉蹌，下秒重心不穩，整個人以背部重摔落地。全場尖叫聲四起，言承旭、周渝民、吳建豪及工作人員也都立刻趨前關心。

五月天主唱阿信不慎跌落舞台，F3立刻上前關心。（圖／讀者授權提供畫面請勿外流）

稍作休息後，阿信再度回到舞台向粉絲報平安，幽默自嘲：「我剛才我也不知道我失憶了，為什麼五月天少一個人。」傷勢引發外界關切，更有歌迷目睹他雙手濺血。如今最新狀況曝光，相信音樂表示：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」

