五月天阿信迎50歲生日 攜手F3宣布重磅喜訊

F4今年在五月天大巨蛋演唱會驚喜合體，勾起眾人回憶殺，並宣布將在12月19、20、21、22日於上海舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡演，雖然缺了朱孝天，但五月天阿信會與言承旭、周渝民、吳建豪一同演出，阿信解釋：「『F✦FOREVER』是一個舞台，每個人都是一個F，我們邀請所有人心中還有那把青春火焰的人都來到恆星之城。」

〈恆星不忘Forever Forever〉MV拍攝最後一幕時，周渝民號召吳建豪、阿信一起上去擁抱言承旭，周渝民說：「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感！」最真誠的一幕也成了大家永恆的回憶。言承旭、吳建豪、周渝民也在片場提前為阿信慶生，三人模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉。

阿信雖然害羞也相當開心，靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」言承旭、吳建豪、周渝民三人感謝阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程，吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們三位也很想說聲謝謝阿信，願意陪我做這件事！」言承旭也說：「第一次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」

