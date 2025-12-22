五月天阿信重摔濺血深夜發聲！ 踩空2米舞台F3輪流親親安慰

五月天阿信上海摔落舞台，後來仍可見他手上見血傷痕。翻攝微博、小紅書

由言承旭、吳建豪、周渝民及五月天阿信共同演出的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，昨（22日）於上海梅賽德斯奔馳文化中心迎來第4場最終場演出。不料在演唱經典High歌〈派對動物〉時，阿信疑似因投入演出未察覺舞台邊緣，竟當眾踩空跌落2米高的舞台。阿信跌落時背部重擊舞台設備，隨後回到舞台上又被看見滿手傷痕，阿信在演唱會結束後在社群發聲報平安，表示：「史上第一個集全F3的吻的男人！謝謝大家關心！醫院檢查一切平安！我愛你們大家！」

背部重擊機關、手指濺血！阿信強忍劇痛重回舞台敬業開唱

據現場目擊粉絲表示，阿信跌落時背部重重撞擊舞台機關，傷勢似乎不輕。眼尖的網友透過大銀幕發現，阿信重回舞台後，手上滿是擦撞留下的傷痕。即便身負傷痛，阿信在經過約1分鐘的短暫處理後，堅持重回舞台拿起麥克風繼續完成表演，敬業精神讓全場歌迷邊擔心邊喊加油。

幽默報平安！阿信轉發「被F3親臉頰」影片：蒐集完整了

演出結束後，阿信第一時間在各社群平台發文報平安，在分類處寫下「我很好」3個字安撫焦慮的粉絲。他更以幽默方式轉發了粉絲拍下的溫馨畫面，影片中可見他摔落重回舞台後，言承旭、吳建豪與周渝民輪流親吻他的臉頰以示安慰。

廣告 廣告

五月天阿信幽默表示集滿F3的吻，用來化解粉絲不安。翻攝IG＠ashin_ig

阿信打趣寫道：「史上第一個集全F3的吻的男人。」試圖以輕鬆語氣化解大家的擔憂。即便如此，心疼不已的歌迷仍紛紛湧入留言叮嚀：「真的沒事嗎？」、「別嘴硬，一定要去掃描頭部」、「這幾天要嚴密觀察。」

這場斥資2.5億台幣打造的華麗盛宴，雖然擁有頂級視覺效果，卻也因舞台設計複雜發生驚險插曲。據了解，離阿信最近的吳建豪在事發當下幾乎是秒衝救人，隨後言承旭與仔仔也合力攙扶阿信，展現出「恆星之城」成員間的革命情感，而阿信IG報平安的貼文，也引來周杰倫關心按讚！



回到原文

更多鏡報報導

快訊／五月天阿信跌落舞台濺血！手部多處受傷 相信音樂：會詳細檢查

獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖

獨家／京兆尹歇業變金雞母！林鳳嬌「買房像買手帕」 豪砸1.6億坐等都更翻倍賺