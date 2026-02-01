五月天阿信開唱突爆「下台跑最快」大咖嘉賓是他 現場索吻5.5萬粉

娛樂中心／蔡佩伶報導

五月天馬來西亞開唱。（圖／相信音樂提供）

五月天昨（31日）帶著《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到武吉加里爾國家體育場開唱，一共走訪24座回憶之城，這是2026年第一場5525《回到那一天》海外演唱會，同時也是「地球上最後一場5525演唱會」，為了讓眾歌迷能夠盡興看演唱會，輕快鐵武吉加里爾站也宣布延長營業時間到凌晨1點。

五月天開場嘉賓邀來蕭秉治，除了帶來〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈勝利人生〉等歌之外，蕭秉治更擔任中場來賓，與五月天合唱〈外人〉，結果阿信竟突然在台上猛虧蕭秉治是「所有來賓下台跑最快的」，爆料他演出結束總是迅速下台。

五月天阿信點歌環節，在穿上粉色戰袍。（圖／相信音樂提供）

值得注意的是，五月天阿信在點歌環節又穿上「粉色戰袍」，提到這件外套害他在跟F3的演出時，慘摔兩次，因此他笑說驗證究竟是衣服問題，「還是我的問題」，隨後更喊話在場5.5萬的歌迷，表示他已經蒐集到言承旭、吳建豪、周渝民，所以這回他希望演唱會結束後，「我想要現場每個人一人一個吻」。

五月天此回開唱一連帶來〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈後來的我們〉、〈憨人〉等熱門歌曲，順利炒熱現場氣氛，鼓手冠佑也表示希望下次能在馬來西亞舉辦更多場次，增加跟歌迷聚會時間。

五月天到馬來西亞開唱。（圖／相信音樂提供）

