五月天阿信露一手被讚「全能」 i-dle宋雨琦神回「理想大哥哥」

五月天上海場邀請i-dle女團成員宋雨琦，她笑說五個大哥哥都要，缺一不可。（相信音樂提供）

五月天以5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴重返上海體育場，一連六場共36萬人參與，16日最終場驚喜邀請韓國女團i-dle中國成員宋雨琦同台，兩方罕見合作掀起全場最高分貝。雙方合唱〈後來的我們〉與〈Radio〉，在歡呼聲中為上海站劃下熱烈又動人的句點。

宋雨琦搭乘象徵「FLY TO 25TH專機」登場，清亮嗓音替〈後來的我們〉增添青春的酸甜。她坦言非常喜歡這首歌，雖然帶著悲傷，卻總讓她感覺到希望，更直呼能站上五月天的舞台是人生最大榮幸。她還開心表示常關注五月天的消息，想看他們跳舞，於是大膽在台上教阿信〈M.O.〉舞步。阿信現學現跳讓全場笑翻，也讓宋雨琦大讚他「全能」，還說要邀他加入團隊當舞蹈擔當，聊到理想中的「大哥哥」，她秒回「五個都要」，因為五月天缺一不可。

五月天阿信與宋雨琦合唱〈Radio〉樂壞歌迷。（相信音樂提供）

第六場演出情感累積到頂點，團員一一向歌迷表達心意。冠佑還沒現身就被熱情尖叫迎接；石頭感謝一路支持；瑪莎說2025即將結束，希望大家今年都看五月天看得開心；怪獸祝福每個人的明天與明年都更好；阿信則盼未來繼續和歌迷一起唱、一起說，相約在MAYDAYLAND再見。

GX鼓鼓呂思緯與蕭秉治再度以團體身分為五月天演唱會暖場。（相信音樂提供）

開場由鼓鼓呂思緯與蕭秉治的雙人組合「GX」打頭陣，繼去年再度以團體身分登陸上海。兩人帶來〈外人〉〈認愛〉〈超人披風〉，全場揮舞螢光棒與歌聲共同熱身。鼓鼓希望大家帶著幸福離場；接下來，五月天《回到那一天》25週年巡迴仍不停歇：廣州站・大灣環場版將於12月5、7、12、15日開唱；5525順時光之旅12月6、14日；台中站・新年快樂版12月27、28、31日與2026年1月1、3、4日於台中洲際棒球場登場。更多資訊敬請關注五月天與相信音樂官方平台。

