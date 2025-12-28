五月天阿信一句話惹怒4人！脫口新團綽號 遭怪獸嗆「別把我們湊成一團」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會」回到起點台中，今（28）日迎來演唱會第二場，演唱會上除了歌單內容是五迷的重點外，其中垃圾話環節，也是外界期待的，而阿信的一句話，竟然被怪獸、瑪莎多次回嗆。

阿信自嘲被五月天其他四人排擠。（圖／相信音樂提供）

五月天在向歌迷打招呼時，石頭搶先開出空頭支票，問五迷：「今天晚上有可能唱到天亮嗎？」讓五月天全體吐槽，引起全場笑料，阿信則表示，演唱會準備了滿滿的驚喜給大家，「然後……」沒想到話沒說完，其餘四人立刻接話：「然後什麼？」阿信解釋：「總不能說我們來唱下一首歌，你們不能因為我組了別團（指與F3組團），就覺得我不是同一團。」

怪獸則是自嘲是屬於F3伴奏那一團，阿信接話介紹：「介紹快樂小夥伴…」話沒說完再次被打斷，遭怪獸、瑪莎攻擊：「我們快樂嗎？」阿信正開口修正：「介紹憂鬱小夥伴….」語音未落，三度被打斷，怪獸反擊：「我們憂鬱嗎？不要擅自解讀我們的情緒。」讓全場爆笑，阿信傻眼的說：「你已經脫離掌控，杰倫在講話的時候，小夥伴可以有那麼多意見嗎？」接著指著怪獸介紹：「你是阿雜大夥伴。」說起「夥伴」、「大小」，阿信突然「開車」，爆料五月天以前在陽明山泡溫泉的趣事，結果台上其他四人再度亂成一團，讓阿信忍不住說道：「你們可以專心只做一件事嗎，到底是要排擠我，還是各自排擠！」怪獸回嗆：「我們都是大人，不要隨便把我們湊成一個團！」逗趣互動，展現多年好交情。

