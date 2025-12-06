五月天阿信50歲曝重磅喜訊！攜手F3宣布巡演首站連唱4場

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民齊唱生日快樂歌為阿信慶生。翻攝相信音樂提供影片

「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會正式啟動！由言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信共同打造全新巡演，首站將於12月19、20、21、22日在上海梅賽德斯賓士文化中心登場，主辦單位今正式宣布，門票將於12月10日在紛玩島、大麥、貓眼三大平台同步開賣，未來有望前進亞洲多座城市，開啟全新篇章。

日前拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV最終場景時，周渝民突然號召吳建豪與阿信，一起上前擁抱言承旭，畫面溫馨動人。仔仔笑說：「前幾天練團時還沒特別感覺，今天突然覺得很真實！」自然流露的兄弟情，也成為MV中最珍貴的一幕。

此外，3人更在片場提前替阿信慶生，模仿阿信的標誌手勢唱起〈生日快樂〉，讓阿信害羞又感動。他大方表示：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

言承旭、吳建豪、周渝民也感謝阿信在這趟全新旅程的陪伴。吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們三位也很想說聲謝謝阿信，願意陪我做這件事！」言承旭也說：「第一次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信合唱〈恆星不忘Forever Forever〉。相信音樂提供



