五月天陪上萬名"五迷"唱歌倒數 團員新年願望曝光!

生活中心／陳佳侖 、吳志恆 台北報導

2025年最後一天，天團五月天在台中洲際棒球場陪歌迷一起跨年，現場與歌迷們一起倒數大合唱，場面令人動容，冠佑也分享女兒"小玫瑰"，就要上大了，希望上大學後不要離他太遠，五月天也承諾會陪大家一直唱到80歲。

樂團 五月天：「三二一，新年快樂。」

陪歌迷們一起倒數，五月天用歌聲，陪歌迷們一起迎接2026。

樂團 五月天 "笑忘歌"：「傷心的都忘記了，只記得這首笑忘歌。」

廣告 廣告





五月天陪歌迷倒數！ 上萬名歌迷大合唱 承諾會陪大家一直唱到80歲

五月天抱在一起跨年。（圖／相信音樂）





全場上萬名歌迷一起大合唱，場面令人動容，團員們也一一分享自己的新年願望。

五月天貝斯手 瑪莎：「最簡單的就是，大家都平安平凡快樂，我覺得那就是最困難的事情。」

五月天吉他手 石頭：「其實很多人生，只有你站在現場，你才看得到，不要常常拿起手機。」

五月天鼓手 冠佑：「小玫瑰明年就要讀大學了，然後我就只希望她能夠，（學雜費減免）沒有沒有不用，就是可以離我近一點，不要離我太遠。」

冠佑感性的說希望新的一年寶貝女兒不要離他太遠，怪獸則許願大家都能遠離怪怪的事。





五月天陪歌迷倒數！ 上萬名歌迷大合唱 承諾會陪大家一直唱到80歲

冠佑許願女兒不要離他太遠。（圖／相信音樂）





五月天團長 怪獸：「你在街上看到怪怪的事情，保護自己，你才能保護你的家人，祝大家2026一切順心。」

五月天主唱 阿信：「但世界上的確充滿了坑坑洞洞，充滿了破破爛爛，五月天只希望用音樂，用愛用耐心，修補所有的坑洞，所有的破爛。」

五月天承諾會一直陪伴歌迷唱到80歲，盼用音樂幫大家修補人生的坑坑洞洞。

樂團五月天"倔強"：「我和我最後的倔強，握緊雙手絕對不放，下一站是不是天堂，就算失望不能絕望。」

接著五月天獻唱"倔強"、"任性"、"頑固"等發燒熱門歌曲，也為2025年畫下完美句點。

原文出處：五月天陪歌迷倒數！ 上萬名歌迷大合唱 承諾會陪大家一直唱到80歲

更多民視新聞報導

一代豆腐大師驚傳生病？家族接班內幕浮上檯面！《豆腐媽媽-EP8精彩片段》

林俊傑周邊遭爆「女友參與設計」？本人出面回應了

小S攜徐媽撐過「沒有大S」的跨年！「眼眶泛淚」畫面曝光

