五月天青春版主角是他們 帕拉斯PALLAS收邀請以為遇詐騙

新人樂團帕拉斯PALLAS收到出演新歌MV邀請，以為遇到詐騙。（迷音樂提供）

樂壇新勢力帕拉斯PALLAS還沒正式出道，就先被推上神級舞台，出演五月天阿信、周杰倫與F3合作的〈恆星不忘Forever Forever〉MV，化身「五月天青春時期」。這支被樂迷封為「2025最感人壓軸」的MV上線後火速破千萬點擊，畫面中幾位充滿少年氣的大男孩也立刻掀起討論，「他們到底是誰？」答案揭曉——正是即將推出主打歌〈下天堂〉、準備正式出道的帕拉斯PALLAS。這段近乎奇蹟的際遇，被外界形容像是五月天20年前的故事在2025再度重演，任賢齊欽點、重量級舞台連環來，宛如命定的音樂旅程。

廣告 廣告

最戲劇性的，是這一切從一則「看起來像詐騙的IG私訊」開始。鼓手大寶笑說：「訊息寫著想邀請我們拍五月天新歌MV，我們四個互看三秒，超怕遇到詐騙。」直到確認窗口、收到企劃與正式通知後，眾人才確定這真的是天上掉下來的最大禮物。拍攝過程保密到極致，連家人都不能透露，只能在保密協定裡「悄悄完成任務」。等MV公開後，四人手機瞬間炸裂，「大家都問是不是我們！」也因這支話題爆棚的MV，帕拉斯瞬間從「忙到飛起的新人」升級成「最幸運的新勢力」。

帕拉斯PALLAS在〈恆星不忘Forever Forever〉MV，化身「五月天青春時期」。（翻攝MV畫面）

帕拉斯PALLAS四名成員帶著滿滿能量衝刺。（迷音樂提供）

帕拉斯PALLAS將於12/16推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，四名成員各具特色：主唱FAMA（馬瑋辰）來自宜蘭，181公分、雙子座，能在古箏與爆裂搖滾間自由切換；吉他手小葵（彭立逵）185公分、雙魚座，崇尚華麗高技巧SOLO；貝斯手漢堡（葉承翰）184公分、天蠍座，以穩定又奔放的低頻建立團內脊椎；19歲鼓手大寶（魏浩宇）牡羊座，可自由駕馭金屬到流行，各類型都能爆出驚人能量。亮眼外型加上舞台感染力，他們從田中音樂祭一路累積人氣，再在「500趴」於101大樓前震撼開唱，氣勢完全不輸主秀。 從MV曝光後涌入的IG訊息，到各種工作邀約暴衝，再到粉絲一路相挺，帕拉斯的爆發速度驚人。團員笑說：「我們真的很忙，但真的很幸運。」接下來他們將在12/12登上台中麗寶《飄遊者音樂祭》，跨年更是一口氣奔走八里與台中兩場。他們說，所有的好事都是推著他們往前的動力，四個大男孩已經訂下100小時練團室，準備用現場能量證明他們不只幸運，更是2025最值得期待的超新星。

更多鏡週刊報導

李芷婷認了與圈外男友感情甜蜜 提小煜離婚這麼說

Jessica選火鍋醬障礙大嘆緊張 自爆沒洗「一部位」就上床睡覺

用古老轉接系統傳遞機密 驚悚片《玩命中繼站》反科技而行