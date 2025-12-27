五月天點歌「台下高舉北捷英雄余家昶名牌」 阿信感性送歌：為你們而唱是我的幸運

五月天每次的演唱會，都會有點歌橋段，歌迷們也都會準備精美的點歌牌，有的是用抽籤的，有的是像鹹酥雞的菜單一樣，供他們點菜，27日開唱的時候，先是點了〈步步〉、〈好好〉、〈侯鳥〉以及 〈寵上天〉+〈出頭天〉四首歌，沒想到五月天阿信在台下看到一個點歌牌，舉著12月19日阻止北捷兇手丟出汽油彈的逝世英雄余家昶，因此特別多加一首點歌的機會，雖然對方點的是四分衛〈起來〉，但阿信讓對方唱完之後，加碼送出〈勇敢〉，勉勵大家勇敢面對未來，不要害怕。

看到英雄余家昶的名字，五月天阿信感慨的說「現在我們全都認識他，雖然本來我們希望永遠都不要認識這個英雄」，點歌的紅衣歌迷表示「是真正的英雄，如果沒有他的見義勇為，可能會發生更大的危險，因為他的犧牲，就了北捷來來往往的人，他的勇敢善良大愛值得被記住」。

唱完〈勇敢〉之後，阿信感性的說「雖然不能一直陪伴你們，今天心情是有點複雜的，今天五月天回來了，能跟你們活在同一個時代是我最大的幸運，能夠今天晚上站在台中，為你們而唱，這是我最大的幸運」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導