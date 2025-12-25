五月天《回到那一天》演唱會台中開唱 交通管制、接駁車路線一次看

【緯來新聞網】五月天《回到那一天》演唱會於12月27日至2026年1月1、3、4日在台中洲際棒球場舉辦，屆時市府將實施周邊交通管制，以應對預期每日逾兩萬名觀眾的人潮和車流。

五月天25週年巡迴《回到那一天》演唱會將於台中登場。（圖／相信音樂提供）

市府指出，因應周邊停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸或搭乘接駁車前往，以避免因交通壅塞或尋找車位而影響入場動線與時間。主辦單位規劃4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站發車，目的地皆為洲際棒球場周邊。考量部分樂迷可能參與「五月天大地遊戲」，市府也建議提前規劃捷運與接駁車銜接方式。

五月天《回到那一天》台中場周邊將進行交管。（圖／台中市府提供）

市府表示，除了高鐵與捷運銜接選項外，觀眾亦可從文心崇德捷運站轉乘公車（12、58、700路）或使用YouBike前往會場。為維護交通秩序與行人安全，市府將於演唱會期間實施周邊道路管制。12月31日跨年場次的管制時間為當日下午4時至翌日凌晨2時；其餘5場則自下午2時至凌晨0時。跨年場次的管制路段較廣，包含四平路、洲際路、豐樂一街、洲際一街與崇德十九路，其餘場次則調整部分路段。

五月天《回到那一天》台中場周邊將進行交管。（圖／台中市府提供）

台中市政府提醒，演唱會期間警察與義交人員將於現場指揮交通，民眾應遵從指示。除了洲際棒球場立體停車場外，開放停車空間僅限崇德路東側部分區域，周邊人行道禁止機車停放，違規將依法取締。



演唱會期間交通資訊及接駁車路線可查詢主辦單位「相信音樂」官方社群平台。市府呼籲參與觀眾提早規劃交通方式，確保順利進場與安全觀演。

