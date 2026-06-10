「五月天」回大巨蛋開唱 傳強強聯手同台SJ D＆E公司回應了

天團「五月天」將在7月重返台北大巨蛋開唱，舉辦5525+2「回到那一天」25周年巡迴演唱會台北站．重回大巨蛋版，去年他們在大巨蛋締造奇蹟畫面，邀來F4久違合體同台；近日傳出他們有望「強強聯手」和韓國天團SUPER JUNIOR子團D&E同台，對此，五月天經紀公司也回應了。

五月天這次宣告帶著五大彩蛋回到台北大巨蛋，今傳出邀請SUPER JUNIOR D&E擔任嘉賓之一，好巧不巧D&E最近來台參加品牌快閃店時，先是表示感謝粉絲們的熱烈支持，讓他們每次回到台灣都很幸福，被問想在台完成什麼心願時？在場粉絲喊希望他們可以再度登上台北大巨蛋，甚至是以分隊形式開演唱會，銀赫笑說：「上次SJ一起在大巨蛋辦了演唱會，所有成員都留下了非常幸福的回憶，如果大家願意的話，當然會想以D&E的身分再去大巨蛋辦演唱會」。

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而東海也表示，「我今年的願望就是希望能更頻繁來台灣，創造更多和大家見面的機會」，對於再次登上大巨蛋賣關子；今傳出五月天於今年7月台北大巨蛋的演唱會上，有望請到SJ的D&E合作，對此，五月天所屬相信音樂回應：「我們會邀請意想不到的嘉賓，敬請期待。」

五月天其實過去從未和SJ合作過，民國108年跨到109年的跨年晚會消息中，一度傳出會有SUPER JUNIOR D&E和五月天皆為表演嘉賓之一，最後只有SUPER JUNIOR D&E現身，必應創造當時表示：「這張圖片其實是一開始，必應創造在籌備跨年提案時的一個PPT圖片」，僅是邀約目標之一，若今年7月雙方大巨蛋最終如願同台，將成為重要的歷史畫面之一。

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