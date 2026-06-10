「五月天」回大巨蛋開唱 傳強強聯手同台SJ D＆E公司回應了
天團「五月天」將在7月重返台北大巨蛋開唱，舉辦5525+2「回到那一天」25周年巡迴演唱會台北站．重回大巨蛋版，去年他們在大巨蛋締造奇蹟畫面，邀來F4久違合體同台；近日傳出他們有望「強強聯手」和韓國天團SUPER JUNIOR子團D&E同台，對此，五月天經紀公司也回應了。
五月天這次宣告帶著五大彩蛋回到台北大巨蛋，今傳出邀請SUPER JUNIOR D&E擔任嘉賓之一，好巧不巧D&E最近來台參加品牌快閃店時，先是表示感謝粉絲們的熱烈支持，讓他們每次回到台灣都很幸福，被問想在台完成什麼心願時？在場粉絲喊希望他們可以再度登上台北大巨蛋，甚至是以分隊形式開演唱會，銀赫笑說：「上次SJ一起在大巨蛋辦了演唱會，所有成員都留下了非常幸福的回憶，如果大家願意的話，當然會想以D&E的身分再去大巨蛋辦演唱會」。
而東海也表示，「我今年的願望就是希望能更頻繁來台灣，創造更多和大家見面的機會」，對於再次登上大巨蛋賣關子；今傳出五月天於今年7月台北大巨蛋的演唱會上，有望請到SJ的D&E合作，對此，五月天所屬相信音樂回應：「我們會邀請意想不到的嘉賓，敬請期待。」
五月天其實過去從未和SJ合作過，民國108年跨到109年的跨年晚會消息中，一度傳出會有SUPER JUNIOR D&E和五月天皆為表演嘉賓之一，最後只有SUPER JUNIOR D&E現身，必應創造當時表示：「這張圖片其實是一開始，必應創造在籌備跨年提案時的一個PPT圖片」，僅是邀約目標之一，若今年7月雙方大巨蛋最終如願同台，將成為重要的歷史畫面之一。
更多中時新聞網報導
世足》魔笛5度出征 挑戰200場里程碑
全台190萬人使用 濫用安眠藥 健保擬不給付
白家綺伴娘花童自己生 蘇晏霈求閃婚
其他人也在看
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
Grab才剛釋疑 Uber One會員突喊漲66% 官方祭3大福利留客
繼今年4月Uber Eats調整商家服務費後，會員方案價格也將進行。Uber今（10）日向Uber One會員發出通知，自7月13日起調漲訂閱費，漲幅約66%，創下Uber One在台推出以來最大漲幅。值得注意的是，這次Uber大幅調漲會…
美女主播張倍滋親赴南韓前線採訪 被疑是中國媒體險遭抗議民眾驅趕
【記者林秭渝／台北報導】南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋於7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因用中文採訪，被以為是中國媒體，多次遭受現場抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂解釋自己來自台灣。現場民眾得知是台灣媒體後，不只有人幫忙在她與攝影記者王耕晨身上張貼「台灣媒體採訪中」的韓文告示，更有抗議民眾在聚集時大聲唸出鏡新聞報導內容，獲得現場民眾鼓掌，甚至鏡新聞前往韓國採訪也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。
開業4年！基隆最美文青旅店7/15熄燈 遊客直呼可惜
生活中心／陳崇翰、陳妍霖、莊柏驊 基隆報導位在基隆、國立海洋科技博物館旁，有一家擁有4.5顆星的文青旅店，2022年才開幕，主打深度生態旅遊，吸引不少親子造訪，但開業4年，驚傳歇業，業者在臉書公告，「7月15號起正式畫下句點」，消息一出，為地方拋下震撼彈，有遊客直呼太可惜，但也有人說，平常來沒什麼人。
台股摔逾千點、美CPI數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌1,478.90 點或 3.31%，至43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達 19
五月天7月大巨蛋開唱！傳「SJ D&E」當嘉賓 相信音樂16字藏玄機
五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會將於7月3、4、5、8、10、11、12日重返台北大巨蛋開唱。演唱會倒數1個月，近日傳出將邀請韓團Super Junior D&E東海、銀赫擔任嘉賓之一，對此五月天唱片公司相信音樂也做出回應。
爆世紀合體！五月天找SUPER JUNIOR D&E當嘉賓 相信音樂說話了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導五月天將從下個月3日至12日間，在台北大巨蛋舉行7場「《5525+2回到那一天》25周年巡迴演唱會，今（10）日一早傳出他們將邀...
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
世足傳統強權》德國重整旗鼓 日耳曼戰車挑戰第5度稱霸世界
2026美加墨世界盃，日耳曼戰車德國合共第21次打進決賽圈，之前分別在1954、1974、1990和2014年站上足壇之巔，但對他們而言，世界盃歷史從來不只是足球般簡單。
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
美股盤前科技股又下跌洗盤！台指期破四萬三
[NOWNEWS今日新聞]美國股指期貨週三盤前再度下跌，科技股延續跌勢，台指期夜盤也跌破四萬三千點大關，最深一度重摔八百點。根據路透報導，美國與伊朗之間再度升高的緊張局勢，也在關鍵通膨報告公布前打擊市...
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰
根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。影片中還可看到，一名疑似帶隊...
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
聯發科被「關禁閉」掀爭議 金管會擬放寬標準、縮短天數
聯發科於5月上旬遭列為處置股票，俗稱「關禁閉」。當時實施每5分鐘人工撮合一次的分盤交易，創下台股史上市值最大處置股紀錄，金管會也承諾要進行改革，俗稱「聯發科條款」。金管會今日給財委會報告，將分短中長期改革。
00918、00919、00878、0056誰最會噴？專家揭「下半年資產翻倍」關鍵
最近不少高股息ETF彷彿回神，紛紛啟動落後補漲行情，股價頻頻衝擊新高，分析師陳相州指出，背後最主要有2股推力，分別是老AI與金融股的爆發，因此同時具備老AI+金融股的高股息ETF，就是近期最會漲的類型，如果下半年就要看到資產翻倍，建議可以留住高股息ETF。
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......