五月天「胎音寶寶」19歲了 阿信笑問冠佑：要守護到幾歲？

五月天這次帶著5525＋1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到上海體育場。（圖／相信音樂提供）





五月天這次帶著5525＋1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會昨（14日）在上海體育場來到第124場，除了今年9月有水炮、花火齊發的夏日派對，更是製造一場漫天飛雪，創造了許多里程碑以及動人的回憶，其中，2006年發行《為愛而生》專輯中最後一首〈胎音〉裡收錄了剛呱呱墜地的「小玫瑰」劉芯妤的第一聲哭聲，經過了19年，如今的小玫瑰已亭亭玉立，也遺傳了爸爸冠佑的音樂基因，阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是她的歌聲。」小玫瑰演唱創作的新曲〈朋友而已〉，以及〈玫瑰少年〉，與五月天合唱，是一種愛的延續，格具意義。

冠佑有女萬事足。（圖／相信音樂提供）

去年《回到那一天》25 週年巡迴演唱會上海最終場由小玫瑰劉芯妤擔任開場嘉賓，帶著她的創作初登台，穩健台風備受讚譽，她感謝歌迷在她一歲生日時，透過爸爸的手機為她唱〈生日快樂歌〉，現在她為大家而唱，今年擔任中場賓的她，首唱新曲〈朋友而已〉獻給歌迷。跟著知名音樂人李偉菘、李偲菘學音樂的她，再度用她的精湛演出及作品，證明她的音樂才華洋溢。

牽著小玫瑰出場前，冠佑在點歌橋點故弄玄虛地說：「我最近手機一直收到一首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接說：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」總要「學長退散」的冠佑回說：「我給她很大的自由，音樂上。」的確，小玫瑰創作了〈微笑說再見〉、〈瞬間〉、〈So Far Away〉、新曲〈朋友而已〉等多首作品，大獲好評。冠佑看著女兒的演出，一臉滿足，最後五月天和小玫瑰圍成圈圈擁抱，當年擁在懷裡的小玫瑰長大了，延續五月天的音樂，繼續前行。

巡迴到每一個城市時，總希望將演唱會的歡樂蔓延到整個城市的五月天，這次在前灘太古里、飛洲國際打造Maydayland，還有東方明珠、上海之星限定遊輪打造五月天《夢想起點》限定特展同步狂歡，最高的夢想特展、移動的水上遊輪，陪你從早嗨到晚。12月登場的台中Maydayland斥資七位數打造，特製五大球，更多限定驚喜、地點和資訊詳情。

白安帶著第五張全新個人唱作專輯《星期八》來到上海擔任開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

白安帶著第五張全新個人唱作專輯《星期八》來到上海擔任開場嘉賓，曾在上海生活過的她前天一扺達，就先吃了心心念念蔥油拌麵解嘴饞，她說：「我一直很喜歡電子音樂，希望做一張電子音樂陪伴大家。」演唱新曲〈我把你留在去年〉、〈路邊野餐〉，全場聽得陶醉，最後獻唱與大家初相識的歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉與歌迷合唱。



