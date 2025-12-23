五月天、跨年人潮破50萬！台中祭72天維安專案守護

台中市長盧秀燕23日在市政會議上宣布啟動「第二階段維安升級專案」。（馮惠宜攝）

針對近期北捷隨機攻擊事件引發社會不安，加上年底進入大型節慶活動高峰期，台中市長盧秀燕23日在市政會議上宣布啟動「第二階段維安升級專案」，針對年底「五月天」演唱會、跨年等大型活動，加強整體維安作為，相關措施將一路延續至元宵節。副市長鄭照新於會中進行專案報告，指出市府將透過細胞簡訊等四大安全方案，並結合「地檢、人檢」雙安檢模式，同時要求參與活動民眾熟記「五大安全須知」，全力守護活動安全。

盧秀燕指出，北捷事件發生後，中市府第一時間即啟動第一階段維安應變，針對全市96處重要據點，包括39處交通場站、大型商場及體育場館，全面加強警力部署。她也分享，有家長回饋，孩子獨自搭乘捷運前往商場時，看到隨處可見的警察，內心感到格外安心。盧秀燕強調，市民的信心是市府最大的動力，隨著「五月天」演唱會與跨年活動接續登場，維安作為必須在既有基礎上全面升級。

台中市府要求參與活動民眾熟記「五大安全需知」。（馮惠宜攝）

鄭照新隨後在市政會議中進行「維安升級專案」專題報告指出，專案將自即日起實施至明年3月3日元宵節，展開為期72天的長期守護。市府已建構「警政、區里、民間保全」三層防護網，並全面盤點全市超過3萬支監視器，要求設備若有故障，必須於兩日內完成報修處理。

台中市副市長鄭照新隨後在市政會議中進行「維安升級專案」專題報告。（馮惠宜攝）

鄭照新進一步說明「四大安全方案」，包括：一、啟動即時細胞簡訊機制，遇突發狀況可於第一時間發送避災指引；二、於大型活動高處增設臨時監控設備，即時掌握現場狀況；三、強化動線與醫療配置，明確標示逃生路徑，並全面盤點AED及各項求救設備；四、彈性調度人力，整合警、消、社工及守望相助隊等資源，提升應變效率。

盧秀燕也特別提醒，台中節慶活動起步較早、規模亦屬全國之冠，包括耶誕嘉年華、沙鹿燈會、山城石岡活動等「八大盛會」。針對五月天演唱會與跨年等萬人活動，現場將執行嚴格的「地檢」（場地安全掃描）與「人檢」（民眾安檢），並明確禁止攜帶槍枝、化學品、煙火等12項危險物品。

「市府已做好萬全準備，市民也要提高安全意識。」盧秀燕呼籲，民眾進入腹地廣大的中央公園會場時，務必記清進場點位與疏散路線，並隨身準備手機照明，以確保自身安全。

