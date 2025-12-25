五月天＋跨年接力登場！ 台中600警力繃緊神經 霹靂小組、偵爆犬全上線

〔記者許國楨／台中報導〕台中市本週末將迎來五月天大型演唱會，緊接著跨年晚會登場，鑑於日前發生的「台北1219襲擊事件」引發社會高度關注，市警局全面升高警戒層級，完成整體維安部署，預計動員超過600名警力，霹靂小組、偵爆犬、刑事局防爆人員全數待命，嚴防任何突發狀況，確保活動順利進行。

警方指出，兩場活動皆屬高密度人潮聚集型態，維安規劃採取「外圍交通管制、中層安檢監控、內圍核心防護」三層架構，外圍重要路口將設置紐澤西護欄及交通管制點，提前分流人車動線；中層則設立安檢點與人流管制區，搭配蒐證攝影機與防護裝備，全程掌握現場狀況。

廣告 廣告

核心區域則由特勤霹靂小組、機動防處小組進駐巡守，偵爆犬不定時巡檢，刑事局防爆小組全程待命，形成高強度防護網，此外，會場周邊也將設置機動派出所，加強出入口、主要動線及交通節點巡查，同步啟用遠端監控設備與無人機支援，提升即時掌控與快打應變能力，一旦發生異常，能迅速處置、即刻排除風險。

活動期間，警方除動員約600名警力外，也結合96名義交協助交通疏導與秩序維護，呼籲民眾配合現場管制與引導，此外，台中捷運警察隊也同步提高戒備層級，活動當日將投入42名警力，不間斷執行「站體月台警戒」與「隨車車廂巡視」，加強人潮控管與防踩踏應變作為，並與捷運公司密切合作，全力確保捷運系統運行安全，讓市民與遊客能安心搭乘、放心參與年末盛會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結明年3/26宣判

藍委鄭天財涉收業者供養逾7百萬被起訴 具體求刑10年以上

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

