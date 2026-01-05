五月天25週年巡演落幕 怪獸、冠佑「不好意鼠」冷笑話接力

【緯來新聞網】五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版，繞行世界一大圈，4日來到最終場，阿信說：「以前還沒有高鐵，來到台中是坐客運，和大家過著一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」五月天表示雖然演唱會看一場少一場，不過就算五月天沒有舉辦演唱會，只要戴起耳機，五月天的音樂還是陪伴大家，以一首一首音樂陪著你們一起前進，和五月天在演唱會上用力的吶喊，用力的歡呼，在現實中用力的生活，等到下一次再見面。

五月天25週年巡迴演唱會4日來到最終場。（圖／相信音樂提供）

和大家過著一樣的生活，五月天也走近歌迷互動，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒，近看還是火柴棒，讓冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎？」瑪莎馬上接說：「大蟒蛇是Jolin。」逗得全場開心大笑，五月天一比一出現在歌迷面前，與看台區、漫遊區歌迷互動，甚至打扮方丈的歌迷當一次〈派對動物〉，歌迷熱情尖叫，怪獸一開場就感受歌迷的熱情，他說：「今天只想跟大家說冷靜點，很怕你們在第一段體力用完。」但歌迷熱情不但沒用完，持續到最後，陪五月天一首安可又一首。



2026年一開始，五月天使出冷笑話逗樂歌迷，先是怪獸在點歌環節即興說笑話，「請問最有禮貌的老鼠是什麼鼠」答案是「不好意鼠」，引發歌迷在網路老鼠笑話大接力，4日冠佑也緊接接力，「五月天英文是mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞mayday。」全場歌迷笑成一片，為2026年開啟最歡樂的開端。

五月天25週年巡迴演唱會4日來到最終場。（圖／相信音樂提供）

BOOM！怪物星人擔任3日5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會的開場嘉賓，她們先演唱破億票房災難動作電影《96分鐘》形象宣傳曲〈敵手〉為新的一年揭開勢如破竹的氣勢，也因應近日流行哏「那魯one～那魯two～那魯three four five～那魯 五月天～、」祝大家新年快樂，逗笑全場，最後她們演唱〈我不可一世的輕狂〉、〈我要把眼淚當汽水〉、〈SHERO〉炒熱現場氣氛。



宇宙人新年第一場演出獻給五月天5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會，他們演唱〈不用大腦〉、〈藍色的你〉、〈陪我玩〉等歌，希望以最歡快的節奏，為全場呈現2026年，並演唱新曲〈不曾寧靜的夜〉，也宣布新的一年將會全心全意準備新專輯，請大家敬請期待。此外，五月天1月31日接下來將帶著《回到那一天》25週年巡迴演唱會馬來西亞站．馬年首唱版在吉隆坡武吉加里爾國家體育場。

