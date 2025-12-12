五月天25週年巡迴台中站倒數！五迷必訪五大「寵粉打卡點」揭曉

記者潘靚緯／台中報導

天團五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站，將於27日起在洲際棒球場登場。台中市政府今年攜手五月天推出五大打卡點，包括台中公園、夏綠地公園、捷運綠線、文化資產園區及公車彩繪，設置多個期間限定裝飾，讓五迷及市民一起來趟冬季城市巡禮。

象徵五月天團員的五顆巨型大球，與湖心亭相互輝映。(圖／台中市政府新聞局提供)

巨型五月天公仔，矗立在夏綠地公園。(圖／台中市政府新聞局提供)

新聞局長欒治誼表示，象徵五月天團員的五顆巨型「因為你所以五球」首次在台灣展出，每顆直徑達5公尺，今年更特別「戴上聖誕帽」增添節慶氣息，設置於台中公園日月湖面，黃、藍、粉、橘、綠五顆直徑五公尺的大型氣模與湖心亭相互映襯，環湖漫步可從不同角度欣賞不同景緻。

白天景觀可以打卡拍照，夜晚點燈後，色彩倒映湖面，拍起來別有氛圍。夏綠地公園也同步設置巨型五月天公仔，坐落在開闊草地，與線條優雅的台中國家歌劇院相映成景，展現具台中特色的城市風貌。

捷運綠線松竹站率先變身為五月天主題車站。(圖／台中市政府新聞局提供)

不只觀光景點吸引五迷，捷運綠線松竹站也率先變身為五月天主題車站，站體外牆鋪設大幅演唱會主視覺，抬頭即可看見團貓「菜頭粿」化身的喵星人趴在屋頂線條上，遠遠就能辨識。走進站內，從入口動線到候車空間皆可見五月天相關意象；除松竹站外，高鐵台中站、市政府站與文心崇德站也呈現不同風格的五月天主題設計，讓五迷搭乘捷運走訪各站，收集五月天在台中的專屬回憶。

此外，「MAYDAYLAND in Taichung」特展將於今年12月19日至明年1月4日在台中文化資產園區登場，以沉浸式方式呈現五月天的經典記憶。還有14條市區公車路線換上主題彩繪，化身為「MAYDAYLAND 公車」，分布於台灣大道、台中車站、台中公園、崇德路、文心路與高鐵台中站等主要動線，包含 3、25、52、56、59、61、77、81、105、241、301、303、308、700 路；而 300、309、310 等雙節公車也同步換上主題視覺。

市府觀旅局也攜手在地友善店家推出「大玩台中」演唱會期間限定優惠，自今年12月25日起至明年1月4日，凡持有演唱會任一場次門票，即可於多家美食、伴手禮、旅宿與商圈店家享受專屬優惠( https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/10006 )。

市府表示，五月天城市限定場景將於12月起陸續亮相，預計一路延續至明年初。歡迎民眾把握年末宜人的天氣，搭乘捷運、散步城市、順道走訪各個限定景點，感受台中在冬季展現的獨特城市氛圍。

