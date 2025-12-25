五月天27日台中洲際開唱 中警特勤全面維安

▲五月天27日開唱在即 中警特勤、偵爆、防爆全面維安(圖/記者鄧力軍翻攝)

[NOWnews今日新聞] 因應近期發生之「臺北1219襲擊事件」及大型活動人潮聚集可能衍生的安全風險，為確保五月天12月27日起六場「回到那一天」演唱會活動順利開演，臺中市政府警察局第五分局已完成整體維安規劃，並由臺中市政府副秘書長張大春帶領警察局、轄區第五分局及相關安全維護單位進行期前演練，全面提升警戒層級，完善防護措施，全力維護活動秩序與確保民眾安全。

今(25)日上午10時許，警方在臺中洲際棒球場實施「五月天演唱會」緊急疏散安全演練，從場地安檢、入場管制、場內突發狀況處置、緊急事故的人潮疏散演練，全面檢視疏散動線與分流管制措施；本次演練大型活動最常見的安檢、控制及疏散三大情境，聚焦於霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警及制服員警的聯防應變機制，主要有：

一、場地安全檢查及人員入場安檢時發現可疑物品之應處。

二、活動會場內發生危安滋擾事件的即時控制與管制。

三、緊急事故發生時的人群疏散演練，檢視人員分流、引導與安全管制作業。

此次演練由轄區第五分局與活動主辦單位密切合作，動員包含保安大隊特勤霹靂小組與刑警大隊偵爆犬特殊警力，主辦單位亦指派員工參與演練，針對各類情境強化安全防護能力。

臺中市政府警察局及相關安全維護單位透過本次實戰化演練，全面檢視各項風險與應變機制，在演唱會期間也將持續維持高標準警戒，讓歌迷安心進場、盡情吶喊。



