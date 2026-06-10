五月天7月大巨蛋開唱！傳「SJ D&E」當嘉賓 相信音樂16字藏玄機

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記者徐珮華／台北報導

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會將於7月3、4、5、8、10、11、12日重返台北大巨蛋開唱。演唱會倒數1個月，近日傳出將邀請韓團Super Junior D&E東海、銀赫擔任嘉賓之一，對此五月天唱片公司相信音樂也做出回應。

五月天5525+2「回到那一天」25週年巡迴演唱會，7月重返台北大巨蛋。（圖／相信音樂提供）

Super Junior去年11月一連3天登上台北大巨蛋舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，SJ D&E日前出席品牌活動時，銀赫也許願有機會以小分隊形式站上大巨蛋舞台。如今傳出兩人將擔任五月天演唱會嘉賓，相信音樂回應《三立新聞網》「我們會邀請意想不到的嘉賓，敬請期待」，並未證實或否認傳聞。

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SJ D&E東海（左）、銀赫（右）有望擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／記者鄭孟晃攝影）

消息傳出後，歌迷瘋猜東海與銀赫可能現身的場次。不過，東海將於7月4、5日在日本大阪開唱，因此不少粉絲推測，兩人若真的擔任嘉賓，較有可能在7月8、10、11或12日的場次登場。

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