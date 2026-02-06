五月天9度攻佔北京鳥巢！「全新巡演主題」4月底起狂飆12場

五月天傳出將再登鳥巢開唱。相信音樂提供／資料照

天團五月天再傳重磅消息！近日微博流出一份北京國家體育場（鳥巢）演唱會審核許可批文，內容顯示五月天將於4月30日起，第九度站上鳥巢舞台，一連舉辦12場演唱會；更令歌迷驚喜的是，此次並非既有場次加開，而是以全新主題「5525＋2 回到那一天」無限延伸版登場，消息一出引發關注。

事實上，「5525 回到那一天」巡演日前才在馬來西亞畫下句點，不僅是2026年的首場5525演唱會，也被視為地球上最後一場5525場次。如今傳出北京場將升級為「5525＋2」，若消息屬實，五月天將再刷新鳥巢舉辦最多場演唱會的華人樂團紀錄，也讓不少粉絲相當期待，笑稱五月天的演唱會彷彿「無限續命」：「會不會一路看5525＋345678...到80歲？」

7月二度登上台北大巨蛋

此外，《鏡報》先前獨家披露五月天將於7月重返台北大巨蛋開唱，外界推測，五月天這次二度登上大巨蛋的主題，極可能也是「5525＋2 回到那一天」系列。對於7月再唱大巨蛋，相信音樂日前表示，場地時間仍在確認中，但已讓歌迷提前摩拳擦掌，準備搶票。

