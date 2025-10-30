五桐號 X Care Bears聯名來了！3款焙茶新品必喝，6款限定周邊全收錄

今年秋天五桐號再度展開跨界聯名攻勢，邀請誕生於80年代、擁有無數粉絲的經典角色Care Bears™攜手打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。10/23起繽紛可愛的Care Bears將現身全台五桐號門市，化身萌系店員與粉絲互動，並推出3款焙茶系限定飲品與6款療癒周邊，活動一路延續至12月14日，讓這個秋天多一點甜、多一點暖。

Care Bears為手搖飲注入溫暖能量

誕生於1980年代的 Care Bears™以「分享愛與關懷」為精神核心，是陪伴無數人成長的經典角色。每一隻熊的肚皮圖案都象徵不同情感與祝福，圓潤可愛的外型與微笑讓人一見療癒。這次與五桐號聯名，品牌希望透過Care Bears傳遞「無論天氣或心情如何，一杯飲品都能讓人重拾溫度」的理念。

廣告 廣告

3款焙茶系新品的秋日安撫

呼應Care Bears帶來的溫柔氣氛，五桐號以日本鹿兒島焙茶為基底，調製出3款秋季限定飲品。

鐵觀音焙奶茶

融合鐵觀音的厚韻與焙茶的焦糖香氣，奶香滑順、茶香悠長，尾韻細緻回甘。

焙茶珍珠可可

以焙茶的淡雅苦香搭配濃郁可可，再加入Q彈珍珠，口感豐富層次明確，是秋冬午後的最佳療癒飲。

杏仁凍焙茶冰沙

將焙茶冰沙的沁涼與滑嫩杏仁凍結合，清爽中帶有醇厚香氣，兼具甜感與輕盈，是秋日午後的清新提案。

6款限定周邊打造可愛日常

這次五桐號與Care Bears™聯名推出的6款限量周邊，兼具收藏價值與實用功能，讓粉絲能在每個小日常裡都被可愛包圍。

不鏽鋼吸管杯

採用304不鏽鋼雙層結構，具備長效保溫保冷功能，不論冷飲或熱飲都能維持理想溫度。杯身印有Care Bears經典圖案，色調繽紛，拿在手上就是一種好心情。

絨毛髮帶

柔軟細緻的絨毛材質包覆整體，觸感極佳，搭配Care Bears招牌的可愛耳朵造型，洗臉或敷面膜時都能瞬間融化心情，療癒度滿分。

造型抱枕

以高彈力棉填充打造飽滿手感，完美重現Care Bears圓滾滾的可愛樣貌。無論是放在沙發、辦公椅或床頭，都能成為空間裡最溫柔的陪伴。

飲料提袋盲盒

將實用提袋變成開箱驚喜，隨機抽選不同角色與圖案，每次拿到的款式都不相同。可重複使用的布料質感扎實，讓環保與收藏同時兼得。

保冷二杯袋

專為外出購飲設計，可同時裝下兩杯飲品，內層具備保冷效果，無論是與朋友共享還是外送自取，都能保持飲品冰涼，兼顧美觀與實用。

Care Bears造型貼紙

作為滿額贈品推出，貼紙以角色肚皮圖案為主題，色彩明亮、細節精緻，無論貼在筆電、筆記本或手機殼上，都能為日常增添一點可愛童趣。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 臺北當代南洋料理餐廳「earnestos」：新加坡主廚 Ernest Toh 以「家」的溫度與台灣風土重塑風味

● 《咖啡寶島：台中篇》登場：30+ 間城市風格咖啡館帶你喝出屬於台中的節奏