五桐號 X Care Bears聯名來了！3款焙茶新品必喝，6款限定周邊全收錄
今年秋天五桐號再度展開跨界聯名攻勢，邀請誕生於80年代、擁有無數粉絲的經典角色Care Bears™攜手打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。10/23起繽紛可愛的Care Bears將現身全台五桐號門市，化身萌系店員與粉絲互動，並推出3款焙茶系限定飲品與6款療癒周邊，活動一路延續至12月14日，讓這個秋天多一點甜、多一點暖。
Care Bears為手搖飲注入溫暖能量
誕生於1980年代的 Care Bears™以「分享愛與關懷」為精神核心，是陪伴無數人成長的經典角色。每一隻熊的肚皮圖案都象徵不同情感與祝福，圓潤可愛的外型與微笑讓人一見療癒。這次與五桐號聯名，品牌希望透過Care Bears傳遞「無論天氣或心情如何，一杯飲品都能讓人重拾溫度」的理念。
3款焙茶系新品的秋日安撫
呼應Care Bears帶來的溫柔氣氛，五桐號以日本鹿兒島焙茶為基底，調製出3款秋季限定飲品。
鐵觀音焙奶茶
融合鐵觀音的厚韻與焙茶的焦糖香氣，奶香滑順、茶香悠長，尾韻細緻回甘。
焙茶珍珠可可
以焙茶的淡雅苦香搭配濃郁可可，再加入Q彈珍珠，口感豐富層次明確，是秋冬午後的最佳療癒飲。
杏仁凍焙茶冰沙
將焙茶冰沙的沁涼與滑嫩杏仁凍結合，清爽中帶有醇厚香氣，兼具甜感與輕盈，是秋日午後的清新提案。
6款限定周邊打造可愛日常
這次五桐號與Care Bears™聯名推出的6款限量周邊，兼具收藏價值與實用功能，讓粉絲能在每個小日常裡都被可愛包圍。
不鏽鋼吸管杯
採用304不鏽鋼雙層結構，具備長效保溫保冷功能，不論冷飲或熱飲都能維持理想溫度。杯身印有Care Bears經典圖案，色調繽紛，拿在手上就是一種好心情。
絨毛髮帶
柔軟細緻的絨毛材質包覆整體，觸感極佳，搭配Care Bears招牌的可愛耳朵造型，洗臉或敷面膜時都能瞬間融化心情，療癒度滿分。
造型抱枕
以高彈力棉填充打造飽滿手感，完美重現Care Bears圓滾滾的可愛樣貌。無論是放在沙發、辦公椅或床頭，都能成為空間裡最溫柔的陪伴。
飲料提袋盲盒
將實用提袋變成開箱驚喜，隨機抽選不同角色與圖案，每次拿到的款式都不相同。可重複使用的布料質感扎實，讓環保與收藏同時兼得。
保冷二杯袋
專為外出購飲設計，可同時裝下兩杯飲品，內層具備保冷效果，無論是與朋友共享還是外送自取，都能保持飲品冰涼，兼顧美觀與實用。
Care Bears造型貼紙
作為滿額贈品推出，貼紙以角色肚皮圖案為主題，色彩明亮、細節精緻，無論貼在筆電、筆記本或手機殼上，都能為日常增添一點可愛童趣。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 臺北當代南洋料理餐廳「earnestos」：新加坡主廚 Ernest Toh 以「家」的溫度與台灣風土重塑風味
其他人也在看
秋冬最火配件是它？《膽大黨》× KlassiC.聯名眼鏡、放膽搞怪，OWNDAYS一站購足超貼心
KlassiC.攜日本爆紅動漫《膽大黨》放膽搞怪、聯名眼鏡強勢登場 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，打造一場「快感、瘋狂、搞怪」的跨次元盛宴。將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合，讓日常戴鏡也能像進入冒險舞台，全面引爆次元快感！《膽大...styletc ・ 12 小時前
《單身即地獄》裴智妍保養愛用清單！韓國爆款美白精華、棉片台灣買得到
《單身即地獄》裴智妍公開保養愛用清單！韓國最熱賣的醫美保養爆款通通在台灣！裴智妍愛用的美白安瓶精華、Olive Young熱賣第一的保濕潔顏膠都找得到！造咖 ・ 9 小時前
BTS柾國炸裂腹肌開大絕、粉絲嗨翻！JENNIE化身暗黑女神，全場都淪陷
BTS Jung Kook柾國亮相全新Calvin Klein、大秀性感腹肌BTS成員Jung Kook柾國、大秀完美精實腹肌，再度帥出新高度！最新登場的丹寧形象廣告一出，性感與自信直接炸裂螢幕，引起網友全體暴動，標準的穿衣顯瘦、脫衣有肉～他以一身全丹寧造型亮相，帥氣又性感，像是從90年代偶像...styletc ・ 17 小時前
21 坪現代混搭宅，灰白質感勾勒自在愜意的家
這間 21.05 坪的現代混搭宅，設計師以大量隱藏式收納滿足一家三口的日常需求，讓空間動線更為順暢，也成為屋主最滿意的設計亮點。考量屋主在家辦公的習慣，特別規劃半開放式書房，既保有專屬的工作氛圍，又不會與家人生活脫節。整體空間以灰白色調為基底，營造出高雅而低調的舒適氣息，讓居家生活更顯自在愜意。設計家 ・ 1 天前
放進微型電影院、風格休憩區！夫妻倆的時尚北歐宅，小坪數也能展現時髦質感！
屬於屋主夫妻兩人的 20 坪樓中樓居家，設計師以北歐風為主軸，並運用俐落黑、白色調營造時髦個性感，結合大量的留白，保留了更多的生活彈性和舒適感。此外，設計師也加入投影機能和休憩空間規劃，在兩人理想而甜蜜的小宇宙中，也能擁有微型電影院，以及一個可以好好放鬆休息的風格基地。設計家 ・ 1 天前
新春鉅獻｜美西雙樂園奇景深度10日：征服奇幻國度與浩瀚自然，歡度新年
農曆春節，是家人團聚、共創美好回憶的時刻。今年，何不告別傳統的喧囂，攜家帶眷遠赴美國西岸，展開一場融合奇幻娛樂、世界級自然奇景與購物樂趣的史詩級旅程？十華整合行銷 ・ 1 天前
韓國MBC公開2025韓劇陣容：《芭妮與哥哥們》盧正義&李彩玟、《月亮在江邊流淌》金世正&姜泰伍，吸睛CP組合登場！
韓國多家電視台陸續釋出2025韓劇陣容片單！韓國MBC電視台正式釋出今年精采片單，不過陣容裡沒出現邊佑錫與IU李知恩聯袂主演的《21世紀大君夫人》，根據先前韓媒報導指出，《21世紀大君夫人》缺席有原因，因為目前還在尋覓主導演，並預計三月開拍，有望在年末壓軸公開，就讓我們等待更多正式消息！今天就一起來看MBC確定公開的2025韓劇陣容，《芭妮與哥哥們》盧正義&李彩玟、《月亮在江邊流淌》金世正&姜泰伍，不少吸睛CP組合登場！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 個月前
師徒聯手，「五星」閃耀 米其林三星名廚陳泰榮客座朧粵！
左)朧粵廚藝總監_米其林二星名廚簡捷明；右)米其林三星主廚陳泰榮【旅遊經洪書瑱報導】「食」在是「五星旅遊經 ・ 1 天前
股市頻創高如何安全參與？鉅亨買基金釋2招「被動策略」增投資效率
[Newtalk新聞] 全球股市頻創新高，投資人一方面想參與市場成長，又擔心追高風險而陷入兩難。此時，被動投資、跟著指數走的策略或許更受青睞。「鉅亨買基金」指出，被動投資並非ETF的專利，許多共同基金同樣能提供被動布局的選擇。透過基金投資不僅能輕鬆參與市場成長，更可結合智慧化自動投資機制，減少進出時機判斷的困擾，兼顧紀律與效率，對不想天天盯盤的投資人而言，是更理想的選擇。 「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近年在 AI 與科技等長線題材帶動下，全球資金仍積極布局股市，其中，指數化投資工具（被動策略）因操作簡單、費用低，成為長期資金的重要去處。不論基金或ETF，其實都涵蓋主動與被動策略，兩者最大的差異在於交易方式與操作彈性。基金以每日一次的淨值進行申購與贖回，投資人可選擇配息型或累積型，並搭配不同幣別與避險級別，降低匯率風險；ETF則像股票一樣可於盤中即時交易，具高透明度與低成本，但投資人需自行掌握進出時機，也可能受折溢價影響。 張榮仁進一步說明，採取被動策略的包括「指數型基金」（Index Fund）與「ETF連結基金」（Feeder Fund）兩種。前者直接追蹤特定市場指數，例如台灣加新頭殼 ・ 14 小時前
玉女歌手坣娜驚傳病逝 享年59歲！ 好友急聯絡「無人接聽」死因曝光
玉女歌手坣娜驚傳病逝 享年59歲！ 好友急聯絡「無人接聽」死因曝光娛樂星聞 ・ 1 天前
抹茶甜點也太好吃了吧？日本甜食帶給觀光客的震撼心得
每次到日本旅遊，不管是走進超商看到架上甜點，或是逛街時看到的甜品店，都讓人好想全部吃下肚！不過也有許多甜點實際的味道，和外觀給人的印象差很多，這中間的反差也令不少人印象深刻。下面就一起來看看，外國人吃日本甜食的心得感想，像是明明很苦卻好吃到不行的抹茶、看起來樸實卻甜到不行的紅豆餡等等，一起來回憶你踏上日本時品嘗到的甜食好滋味吧！ （以下內容僅為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 1 天前
【黑暗浴正夯】關燈洗澡竟能穩定情緒、助眠？倦怠世代最需要的療癒新方式！
但其實，想讓過度運轉的大腦喘口氣，不一定要飛去度假。最近在國外社群上爆紅的「黑暗浴（Dark Shower）」——關掉浴室的燈，在黑暗中洗澡——正成為新世代的紓壓儀式。黑暗浴為什麼這麼療癒？心理學家這樣說臨床心理學家 Rebecca Ray 博士指出：「黑暗能自然提醒大腦放慢腳步。...styletc ・ 15 小時前
當命運進入轉折點，你的11月將展開哪種新旅程？
11月是一個內外轉化並進的月份，此時也最適合放下執著，順勢而為。科技紫微網透過塔羅占卜，陪你抽出專屬牌卡，看看這個月你將迎來什麼轉折與啟示！科技紫微網 ・ 18 小時前
來台南農村體驗「阿嬤養的」美食一日遊，蚵仔碗粿、虱目魚丸、芝麻球輪番上陣，不餵飽你不罷休
走訪台南農村，好懷念。有如回到「阿嬤養的」時光裡，農村大姐、阿姨、甚至是叔叔、阿北，一個個都擁有「阿嬤養孫子、孫女」的態度，怕你吃不飽或不滿足，紛紛拿出自己種的、自己捕的最新鮮食材，揉進溫暖鄉間人情味，送到你面前。欣傳媒 ・ 1 天前
【冬季保濕懶人包】5個超簡單「養膚秘訣」！內行人冬季「疊加保養法」公開，輕鬆養出不怕乾的健康膚質
溫柔潔淨：別讓過度清潔帶走天然皮脂冬天的保養從「洗臉」就要開始小心！氣溫降低，肌膚的皮脂分泌量本來就會減少，如果還使用清潔力過強、或是水溫過熱的方式洗臉，無疑是雪上加霜，會嚴重破壞肌膚的天然保護屏障，讓水分更容易流失。水溫適中：避免使用過熱的水洗臉，微溫...styletc ・ 13 小時前
和通蔣勳書房「眾生平安-皆大歡喜」 台南水交社文化園區開展
臺南市水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」於（28）日辦理「眾生平安－皆大歡喜」展開幕儀式，此次展覽聚焦於「平安」與「喜悅」的主題，展出內容涵蓋蔣勳老師《眾生平安皆大歡喜》與一系列療癒人心的貓主題油畫，中廣新聞網 ・ 1 天前
新春暢遊東南亞：精選6大深度行程，打造難忘異國年假
農曆春節即將來臨，長達九天的假期正是規劃出國旅遊、犒賞一年辛勞的絕佳時機。厭倦了傳統的拜年與聚餐？不妨將目光投向溫暖熱情的東南亞，體驗充滿文化底蘊與自然奇景的異國風情。十華整合行銷 ・ 1 天前
20款品牌外套推薦！保暖防風防水，千元內就可以入手
最近氣候正式入冬，換季導致日夜溫差大、陰晴不定，要是夜晚騎車、或是通勤路上、週末戶外活動郊遊、登山看海，沒有一件既能防風保暖，又禁得住陣陣飄來的細雨，而不被淋濕的外套，那實在不行！快來看編輯為你精選的20款防風防潑水外套推薦。防風外套推薦：marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
本田Honda東京車展亮相「0α」電動休旅原型車！這看上去完全不像本田車！
本田Honda東京車展亮相「0α」電動休旅原型車！這看上去完全不像本田車！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
森林敘事La Foresta by Narrative｜隱身板橋巷弄的森林系餐酒館，享受靜謐療癒美食 | ELLE
基隆美食盛典—黑白壽司賞 創意壽司競賽金賞店家介紹Elle ・ 1 天前