五楊又出狀況！北上近機場交流道段「3車猛撞」嚴重塞爆

如我們曾經提過， HONDA在本屆東京改裝車展中，宣布推出了兩條全新產品線，一是「Sport Line」用於公路車，一是「Trail Line」用於越野車款。就「Trail Line」車系，HONDA宣布他們正開發多款最新版本的SUV運動休旅，其設計靈感來自該公司多年來在越野賽事中的實戰經驗，包括經典的Baja 1000越野拉力賽。同時，HONDA也在2026年東京改裝車展上展出的四款「Trail Line」的SUV概念車。除融合HRC本田賽車運動公司參與賽車的技術與專業 知識，車款也會採用更具侵略性的造型設計風格。

汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言