五楊又出狀況！北上近機場交流道段「3車猛撞」嚴重塞爆
根據國道1968跟警廣路況資訊，今（2日）在五楊高架道路北上51.6公里，靠近機場交流道處，於上午7點51分發生3車追撞的事件，傷者狀況暫時不明，整起車禍占用中線及內線車道，釀成嚴重回堵塞車，轄區國道警方和高公局、救護人員、消防隊、拖吊業者等相關單位都已趕抵現場，全力排除狀況中，車禍發生確切原因仍有待國道警方調查釐清。
