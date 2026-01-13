五楊高架死亡事故！多元計程車故障「駕駛下車查看被撞」 送醫不治

國道一號昨晚發生死亡事故。（圖／翻攝畫面）

昨（13）日晚間8點44分，一輛由52歲程姓男子駕駛的白色多元計程車行經國道一號五楊高架南下約40.6公里處、林口路段時，疑似因車輛故障停靠外側路肩，程男下車查看期間不幸遭後方小客車猛烈撞擊，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，詳細肇因正由警方調查釐清中。

根據初步了解，程男所駕車輛行駛途中疑似出現機械異常，遂緊急駛至外側路肩，並於車外等待拖吊車到場處理。然而，就在他下車站於車旁時，一輛由54歲楊姓男子駕駛的銀色小客車行經該路段，疑似未注意前方路況，迎面撞上程男，導致其頭部重創、倒地不起，當場無呼吸心跳。

救護人員獲報後迅速趕抵現場，將傷者送往林口長庚醫院急救，但最終仍不治身亡。警方已對肇事駕駛進行酒測，初步未發現酒駕情形，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

國道公路警察局事後呼籲，民眾若在高速公路行駛期間車輛發生故障，應立刻開啟危險警示燈、熄火，並將所有人員儘速撤離至護欄外的安全區域，勿停留於車輛周邊或車道上。並應在車輛後方100公尺處設置故障標誌，並全程保持面向來車方向，隨時留意後方車輛動態，等待合法拖吊單位到場協助，務求人車安全，避免憾事再發。

