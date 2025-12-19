五楊高架火燒車！疑載爆竹引起 濃煙回堵3公里

國道1號五楊高架北向38公里泰山路段今晚（19）日20時20分許發生小貨車火燒車事故，車輛疑載運爆竹不明原因冒煙起火，現場一度濃煙竄出，造成車流回堵約3公里；所幸車內3人及時停車逃生，無人受傷，也未波及其他車輛。

國道1號五楊高架北向38公里泰山路段小貨車起火，駕駛急逃生未受傷。圖：讀者提供

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務指揮中心接獲通報後，立即派遣線上巡邏車前往處理，並同步通知119派消防車到場。警消抵達後在外側路肩佈署搶救並撲滅火勢，現場於21時46分完全排除。

國道1號五楊高架北向38公里泰山路段小貨車起火，駕駛急逃生未受傷。圖：讀者提供

警方指出，當時由24歲李姓男子駕駛小貨車行經該處，發現車上載運的爆竹冒煙，遂緊急將車輛停靠處理，但車輛隨後起火燃燒。所幸李男反應迅速，將車輛停妥後與車內另2人全數安全下車，未發生人員傷亡。

廣告 廣告

警方說明，事故處理期間濃煙影響主線車道車流，立即通報警廣及交控中心提醒用路人注意路況；詳細起火原因仍待消防單位進一步鑑識釐清。

國道警方也呼籲，用路人上路前應確實檢查車況，避免因機件故障釀成危險；若行駛中發現車輛異狀，應先打方向燈並留意後方來車，採漸進方式滑離車道停靠路肩待援。若車輛無法滑離車道，應立即開啟危險警示燈，並於車後方100公尺以上設置故障標誌，人員儘速下車面向來車方向撤離至護欄外或安全處所，並可透過1968 App警政報案功能向國道警方求援。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

27歲通緝男一天犯4案 白天縱火、晚間北捷砍人

北市隨機砍人再添1死 中山商圈30歲男送馬偕搶救不治