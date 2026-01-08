五楊高架逼車釀禍黑車失控猛撞 內壢路口驚險連環撞網友炸鍋

五楊高架黑車連撞兩車畫面曝光驚悚瞬間。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號五楊高架道南向57.7公里、內壢路段，5日晚間發生一起驚險車禍，27歲易姓男子駕駛黑色小客車行經該處時，疑似因駕駛操作不當，加上頻繁變換車道，最終失控擦撞外側車道由54歲鍾姓男子駕駛的白色小客車，隨後黑車再猛烈撞上外側護欄，並因反彈再度撞擊白車，形成連續兩次碰撞的事故。警方於當晚20時38分左右接獲通報後趕抵現場處理，所幸事故並未造成人員傷亡，兩名駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

廣告 廣告

從行車紀錄器畫面可見，易男疑似不滿前方車輛行駛速度偏慢，在車流密集的高架路段頻繁進行「左超右切」的危險駕駛行為，先由內側車道切至外側車道，接著又急速切回內側車道，卻因前方車距不足而緊急修正方向，導致車輛失控向右偏移，直接撞上鍾男的白色小客車。強烈撞擊後，黑車車頭嚴重毀損，白車車尾也被撞凹，畫面相當驚悚。

事故影像曝光後迅速在網路上流傳，引發大量網友熱議。不少人直言這類逼車行為根本是「自找麻煩又害人」，也有網友分析是高速變換車道時的離心力導致車輛失控，更有人諷刺表示，常看到這種左超右超的駕駛，過沒多久卻又在前方塞車，徒增風險卻毫無實際效益。警方也再次呼籲，用路人行駛高速道路應保持安全車距，避免情緒性或危險駕駛行為，以免釀成無法挽回的後果。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了

新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議