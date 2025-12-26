五楊高架遭遇「死亡威脅」 小黃運將控訴乘客搶鑰匙

乘客國道上突然扯計程車司機胸前掛繩，駕駛喝斥別這樣。（圖／當事計程車司機提供）

一名計程車司機在高速公路上遭遇乘客死亡威脅，引發社會關注。這位駕駛在行駛於五楊高架道路時，後座乘客不僅威脅要「跟他輸贏」，更試圖搶奪鑰匙並拉扯司機頸上掛繩，甚至在車內隨意排尿。面對危險情況，司機機警地安撫乘客並將車開往最近派出所求助，事後除收回車資及清潔費外，更決定正式提告乘客恐嚇罪，為自身安全權益發聲。

乘客國道上突然扯計程車司機胸前掛繩，駕駛喝斥別這樣。（圖／當事計程車司機提供）

這起驚險事件始於台北市長春路，當時乘客上車表示要前往新竹，車程約需一小時。然而乘客卻無理要求司機必須在半小時內抵達目的地。在高速公路行駛期間，乘客突然對司機動手動腳，試圖拔取鑰匙並拉扯司機脖子上的掛繩。面對這種危險情況，司機一邊努力維持行車安全，一邊嘗試安撫情緒不穩的乘客。

廣告 廣告

運將把車就近開到交流道下的派出所，順利拿到車資和清潔費。（圖／TVBS）

乘客持續威脅司機，揚言若未能準時抵達「就不好意思了」，讓司機感到極度恐慌。司機回憶當下情景時表示，腦中立即浮現先前新聞中有乘客攻擊計程車司機並打爆眼球的畫面，非常擔心類似悲劇會發生在自己身上。

為確保自身安全，司機機智地在下了五楊高架後，將車輛直接開往最近的派出所尋求協助。最終司機成功向乘客收取了1250元的車資，以及因乘客在車內隨意排尿而產生的3000元清潔費。

這位遭受威脅的計程車司機事後決定前往派出所，正式對乘客提出恐嚇罪的告訴。此事件再次凸顯了計程車司機工作環境的潛在危險，也提醒大家在面對無理乘客時，尋求警方協助是最安全的解決方式。即使順利拿到車資和賠償金，司機仍堅持走法律途徑，為自身權益爭取合理保障。

【危險動作，請勿模仿】

更多 TVBS 報導

「看路」遭辱罵痛毆 控客撂人到警所恐嚇

立榮飛澎湖 艙內「飄怪味、冒濃煙」旅客嚇：難以呼吸

「跳針起口角」中央公園耶誕市集爆糾紛 警到場才搞定

獨／燒冥紙丟議員服務處 還嗆警：不然你開槍

