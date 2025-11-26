五檔主動式台股ETF受益人全創高！00982A 周增1.5萬奪人氣王

根據集保戶股權分散 11 月 21 日最新統計顯示，五檔主動式台股ETF受益人數全數創高，整體上周增加 3.08 萬，總人數來到 414,612人，已連續第 6 周創下歷史新高。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 無畏台股近期大跌大漲、劇烈震盪，主動式台股ETF人氣持續暢旺。根據集保戶股權分散 11 月 21 日最新統計顯示，五檔主動式台股ETF受益人數全數創高，整體上周增加 3.08 萬，總人數來到 414,612人，已連續第 6 周創下歷史新高。

單檔表現來看，上周（18 日）實施除息的主動群益台灣強棒（00982A）受益人周增 1.5 萬，奪下「人氣王」，該次每股配發了 0.334元，超越前一次的配息金額，預估單次配息率約 2.25%。

市場法人表示，除了既有的 5 檔外，年底前預計有 4 檔主動式台股ETF即將募集，包含首檔以台股科技股為投資主軸的主動式ETF「主動群益科技創新」（00992A），投資標的廣納科技全領域之創新題材，更能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計 12 月 8 日開始募集，投資人可多留意。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，台股經大漲大跌後，從技術面來看，下檔支撐依序為季線（60日）、半年線（120 日）及 15 倍本益比，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接具備實質 AI 訂單的優質個股。

在輝達的強勢財報與 Blackwell Ultra 的提前放量帶動下，台廠供應鏈迎來明確的實質訂單驅動，市場焦點將從題材轉向實際資本支出（Capex）的執行力。建議投資策略轉為「選股不選市」，以 AI 長線需求確定性最高的族群為核心。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，大盤高檔震盪屬正常漲多回檔而非系統性崩盤，長期來看，AI 基礎建設為多年期趨勢，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局。可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及 AI 應用等族群。

