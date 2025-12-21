（圖／本報系資料照）

該來的總是要來，5位大法官自我授權，剝奪不同意見的3位大法官資格，「判決」憲法訴訟法為違憲。

先從文義解釋，「司法院設大法官15人」、「司法官大法官，除依憲法第78條規定外，並組成憲法法庭……」憲法增修條文第5條第1項、第4項定有明文。因此，憲法所賦予釋憲權是「司法院大法官」，是15位大法官這個集合，而非個別大法官。

獲得憲法直接授權，不受立法限制的，是「15位大法官」的集體意志；而若低於15人，則權力來源不是直接來自憲法，需要額外立法授權，方能補足正當性。這也是為什麼過去大法官們尊重《司法院大法官審理案件法》、《憲法訴訟法》，而不自定釋憲規則的原因。

畢竟，司法院大法官的釋憲權至高無上，無人可予制衡，若還能自定釋憲規則，那不客氣說，五權就只剩下「釋憲權」了。

至於所謂「憲法法庭不可一日中斷」，更顯非憲法本旨。憲法既然明定大法官提名需經立法院同意，也就預留了「立法院否決所有大法官提名，大法官全數缺位」的可能性。5位大法官冒然認定「憲法法庭不可一日中斷」，等同剝奪國會對大法官人事案的否決權，明顯違背憲法文義。

而如今，5位大法官自我授權代表「司法院大法官」，剝奪其他三位大法官的資格，箝制代表民意的國會決議，如此作為必然實質分裂台灣。賴總統的4成支持者可能會覺得5位大法官好棒棒，但對其他台灣人民而言，所謂「114年憲判字第1號判決」，則不過是5位大法官的個人意見，並無法律效力。

「一個台灣，兩套法律」還是其次，無民意基礎的5位大法官，想要壟斷至高無上的釋憲權力，這樣的少數大法官獨裁，台灣與對岸的差別－民進黨與共產黨的差別－是否還值得人民奉獻生命捍衛，是賴總統真的要反躬自省的。

試問，憑藉賴總統的4成支持者，就足夠抗中保台、務實台獨了嗎？筆者尊重賴總統個人的理想，但為了實現自己的理想而不擇手段，與「獨裁」也僅有一線之隔。為了追求台獨而傷害民主，其結果，反而可能是製造出統一的溫床。（作者為律師）