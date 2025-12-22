五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶

▲國民黨與民眾黨立委在立院議場前宣布，將發動彈劾總統賴清德。（圖／翻攝馬文君臉書）

[NOWnews今日新聞] 憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。前政務委員張景森說，憲政僵局的罪魁禍首是民眾黨立院黨團總召黃國昌與國民黨立委翁曉玲，要求所有藍白立委別再惡搞。

張景森說，回顧前總統陳水扁執政時期，國民黨曾為了杯葛政治，拒絕同意總統提名的監察委員，導致監察院自2005年至2008年間長達三年半幾乎停擺。張景森表示，當時監察院無法正常運作，行政部門少了糾正、約談與彈劾等監督機制，行政體系運作反而更加順暢，不少行政官員甚至希望監察院持續無法開門，凸顯政治杯葛所帶來的制度性後果。

張景森指出，類似的政治操作如今再次出現在大法官人事審查與憲法法庭運作上。他提到，藍白陣營在立法院兩度否決總統賴清德提名的全部大法官人選，隨後又因不滿相關擴權法案遭憲法法庭判決違憲，進一步推動修正《憲法訴訟法》，使憲法法庭實質停擺。張景森認為，憲法法庭若無法正常運作，表面上似乎削弱司法權，實際上最直接受益的將是行政權，因為行政權將暫時失去司法監督的制衡。

張景森進一步表示，部分立委在立法過程中，跟隨少數主導者推動高度爭議的修法，最終卻導致權力結構出現反效果，他點名藍白立委，「你們在立法院門口一字擺開，大罵賴清德『帝制』、『獨裁』、『專制』，但是追根究底，罪魁禍首就是翁曉玲、黄國昌和藍白立委諸君。你們自己就是拿香對拜的『造王者』！藍白立委諸君應該想一想，還要繼續跟著起鬨胡搞嗎？」

