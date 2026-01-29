五毛捲土重來 習近平穩了！王丹：大外宣與國安部門一度不知所措

國際中心／綜合報導

64天安門事件流亡海外民運人士王丹警告台灣在陸藝人。（圖／翻攝自王丹臉書）

中國海外民運人士王丹在X社群平台發文認為「習近平應該穩住了」。他指出，在近期解放軍高層張又俠傳出變動消息的期間，他個人社群媒體下方長期存在的網路攻擊與抹黑「五毛」言論罕見地集體消失。王丹認為，這種異常的輿論真空期反映出中國內部在面對高層變數時，大外宣與國安部門曾一度因局勢不明而陷入不知所措的狀態。不過這兩天他觀察到「五毛」又回來了。

中國海外民運人士王丹說自己的社群媒體又出現了五毛貼文，習近平應該是穩了。（圖／翻攝自X平台王丹帳號）

根據王丹的描述，他的發文平時常會吸引每天約一、兩百條的辱罵與造謠貼文，但在張又俠傳出事端的那幾天，這些俗稱「五毛」的帳號活動卻突然中止。他分析指出，這種情況在過去極為少見，顯示當北京高層發生權力變動或政策不明確時，負責執行網路輿論操作的基層單位會因為缺乏明確指令，而暫停例行的宣傳與攻擊行動。

不過王丹29日發文指出，那些熟悉的負面留言又重新出現在其貼文的留言區中，且規模與以往相當。他根據這個跡象研判，網路輿論操作的恢復代表中國內部的指揮體制已重新接軌，宣傳部門已獲得明確的方向指示，認為這代表習近平當前的地位已經穩固，並重新掌握了對內外的宣傳主導權，「看來，習近平是穩住了」。

